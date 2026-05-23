Νικηφόρος: «Θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να κάνω τη δική μου οικογένεια, αλλά αυτό θέλει και τύχη»

Μία εξομολόγηση έκανε ο Νικηφόρος στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να κάνει στο μέλλον τη δική του οικογένεια.

Ο γνωστός τραγουδιστής, Νικηφόρος, βρισκόταν στα παρασκήνια του J2US όταν μίλησε στην κάμερα και εξήγησε πως θέλει να κάνει οικογένεια, αλλά αυτό είναι και θέμα τύχης γιατί για να συμβεί πρέπει να συναντήσεις τον κατάλληλο άνθρωπο, όπως υποστήριξε.

Επιπλέον, ο Νικηφόρος είπε ότι δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο για να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά δεν επιδιώκει να την διαφημίσει.

«Θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να αποκτήσω τη δική μου οικογένεια, αλλά αυτό θέλει και τύχη. Πρέπει να συναντήσεις τον σωστό άνθρωπο. Έχεις ευθύνη απέναντι στα παιδιά σου, και στον θεσμό αυτό, είναι βάρος αλλά και κάτι ευχάριστο ταυτότητα.

Δεν έχω καταφέρει να κρατήσω τη ζωή μου μακριά από τα φώτα, γιατί δεν κάνω κάτι για να το αποφύγω, απλά δεν επιδιώκω να βγει κάτι προς τα έξω» είναι οι δηλώσεις του Νικηφόρου.