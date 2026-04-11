Ο Νικόλαος Ντε Γκρες κράτησε τον Επιτάφιο στην Εκάλη – Μαζί του ο Γιώργος Τσαλίκης με τους γιους του, δείτε βίντεο

Στιγμές συγκίνησης βίωσε τη Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026) ο Νικόλαος Ντε Γκρες στην Εκάλη, όπου κράτησε τον Επιτάφιο σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης. Δίπλα του είχε τον Γιώργο Τσαλίκη με τους γιους του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Τσαλίκης ανέβασε βίντεο στα social media από την περιφορά του Επιταφίου στην Εκάλη. Στα πλάνα εμφανίζεται ο Νικόλαος Ντε Γκρες να πρωτοστατεί στην μεταφορά του Πανάγιου Τάφου ενώ πλήθος κόσμου παρακολοθεί την τελετή.

Πίσω από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, κρατούν τον επιτάφιο και οι γιοι του τραγουδιστή.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

«Η απόλυτη κατάνυξη στην Ιερά Μονή Αγίας Φιλόθεης. Κρατήσαμε με τους γιους μου, τον Νικόλαο Ντε Γκρες και άλλους πιστούς τον επιτάφιο. Μεγάλη Συγκίνηση, Ευλογία και κατάνυξη! Δόξα σοι ο Θεός» έγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης στη λεζάντα της ανάρτησής του.