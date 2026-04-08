Ο Νίκος Γκέλια για τη ζωή του μετά το διαζύγιο: Έχουν αλλάξει η καθημερινότητα και οι προτεραιότητες

Για τις αλλαγές στη ζωή του μετά το διαζύγιο μίλησε ο Νίκος Γκέλια, τονίζοντας ότι προσπαθεί να είναι δίπλα στην κόρη του και να της δίνει την αγάπη του, κρατώντας τις ισορροπίες.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το τέλος του γάμου του, μιλώντας στο Secret των Παραπολιτικών. Όπως τόνισε ο Νίκος Γκέλια το παιδί του είναι η απόλυτη προτεραιότητα της ζωής του.

«Έχουν αλλάξει πολύ η καθημερινότητα και οι προτεραιότητες, όπως είναι φυσιολογικό. Η προτεραιότητά μου είναι το παιδί μου. Προσπαθώ να είμαι δίπλα του, να του δίνω αγάπη και να φροντίζω να μεγαλώνει πιο ισορροπημένα γίνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκέλια για τη ζωή του μετά το διαζύγιο.

Ο Νίκος Γκέλια ήταν παντρεμένος με την πολιτικό μηχανικό, Αγγελική, με την οποία έχουν αποκτήσει μία κορούλα. Ωστόσο, δημοσίευμα της Espresso αποκάλυψε πρόσφατα ότι το ζευγάρι δεν είναι πια μαζί. Παράλληλα, ο Χρήστος Κούτρας έγραψε στο tlife.gr ότι το διαζύγιο είναι συναινετικό, οι υπογραφές έχουν μπει και από τις δύο πλευρές και πλέον αναμένεται η έκδοσή του.

Επίσης, ο Νίκος Γκέλια εδώ και λίγο καιρό έχει φύγει από το σπίτι, όπου έμενε όλη η οικογένεια του και πλέον κατοικεί στα ανατολικά προάστια της Αττικής.