Ο Νίκος Κοκλώνης για τον θάνατο του πατέρα του: «Δεν μπορεί να μετριαστεί ο πόνος»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Κοκλώνης και μίλησε τόσο για τον θάνατο του πατέρα του όσο και για την τηλεόραση, αλλά και για την Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία υπήρξαν επιστήθιοι φίλοι.

Ο γνωστός παρουσιαστής και ιδιοκτήτης εταιρείας παραγωγής μίλησε την Τετάρτη (10.09.2025) στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού. Ο Νίκος Κοκλώνης δε δίστασε – μεταξύ άλλων – να μιλήσει και για τον πόνο που καίει ακόμα την καρδιά του εξαιτίας της απώλειας του πατέρα του.

Αρχικά, σχολίασε τα δεδομένα που επικρατούν στην ελληνική τηλεόραση, σημειώνοντας: «Βλέπουμε κοψίματα bugdet, προβλήματα, κόβονται εκπομπές, πράγμα που είναι πάρα πολύ κακό για μας που δουλεύουμε στην ψυχαγωγία».

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Γενικά, ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για μένα το 2025. Στεναχωρήθηκα για διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί επαγγελματικά αλλά το μεγαλύτερο χτύπημα μου ήρθε αρχές Ιουλίου που έφυγε ο πατέρας μου. Έφυγε έτσι ξαφνικά», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Νίκος Κοκλώνης.

«Δεν μπορεί να μετριαστεί ο πόνος. Παλαιότερα, με εκνεύριζε πάρα πολλές φορές που με έπαιρνε 1000 τηλέφωνα, σήμερα μου λείπουν τα τηλεφωνήματά του. Πολλές φορές λέω “α ρε μπαμπά”. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε περάσει δύο μήνες… Έχω και τη μητέρα μου που το περνάμε μαζί, είναι δύσκολο», πρόσθεσε για τον θάνατο του πολυαγαπημένου του πατέρα.

«Η καρδιά μου και η ψυχή μου είναι το “J2US”. Συζητάω για το “Just” με άλλο κανάλι, αλλά για να βγει, θα βγει σωστά, με τα budget που του αρμόζουν. Κάτι λιγότερο, καλύτερα να μην βγει», ανέφερε στη συνέχεια για τα επαγγελματικά του σχέδια.

Παράλληλα, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου με την οποία είχαν μία δυνατή φιλία που τελείωσε.

«Η Κατερίνα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην επαγγελματική αλλά και την προσωπική μου ζωή. Είναι με μια καινούργια εταιρεία παραγωγής και η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτό που περιμένω από την Κατερίνα είναι τουλάχιστον 15%», είπε ο παρουσιαστής.

«Έχουμε περάσει πολύ καλές στιγμές, σίγουρα όλες οι σχέσεις έχουν αναταράξεις. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα για εμένα, οπότε με χαρά μπορούμε να φάμε μαζί, χωρίς να σπάσει ο ένας το μπουκάλι του άλλου στο κεφάλι», πρόσθεσε ακόμα για το τέλος της φιλίας του με τη γνωστή παρουσιάστρια.