Ο Νικος Κοκλώνης στέλνει ευχές στον Τρύφωνα Σαμαρά για την γιορτή του: Άνθρωπος σπάνιος, φίλος αληθινός

«Να είσαι πάντα έτσι όπως είσαι» έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης στον Τρύφωνα Σαμαρά που γιορτάζει
Νίκος Κοκλώνης και Τρύφωνας Σαμαράς
Νίκος Κοκλώνης και Τρύφωνας Σαμαράς / NDP PHOTO

Τρύφωνας Σαμαράς και Νίκος Κοκλώνης είναι αχώριστοι φίλοι εδώ και χρόνια. Με αφορμή την ονομαστική γιορτή του κομμωτή, ο παρουσιαστής και CEO της «Barkingwell Media», δημοσιοποίησε μια κοινή φωτογραφία τους και του έστειλε ευχές μέσω Instagram.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς είχε αναφέρει προ ημερών πως ο Νίκος Κοκλώνης είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχει γνωρίσει. Τα αισθήματα όπως φαίνεται είναι αμοιβαία. Ο ένας έχει σταθεί στο πλευρό του άλλου, σε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές στο παρελθόν και αυτό όπως φαίνεται δυνάμωσε τη φιλία τους.

Στη φωτογραφία που επέλεξε ο Νίκος Κοκλώνης για να «ντύσει» την ανάρτησή του, βρίσκεται με τον Τρύφωνα Σαμαρά, σε ταξίδι στο εξωτερικό. 

«Χρόνια πολλά στον κολλητό μου @trifonassamaras. Άνθρωπος σπάνιος, φίλος αληθινός, από αυτούς που δεν χρειάζονται πολλά λόγια — μόνο παρουσία. Υγεία, δύναμη, χαμόγελα και στιγμές που να αξίζουν να τις θυμόμαστε. Να είσαι πάντα έτσι όπως είσαι» έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Koklonis (@nkoklonis)

Ο Τρύφωνας Σαμαράς είχε αναφερθεί στον Νίκο Κοκλώνη και τον Ιανουάριο του 2025. «Δεν θέλει πολύ κόσμο δίπλα του, τι να τους κάνει τους γλείφτες;» είχε αναρωτηθεί μεταξύ άλλων.

