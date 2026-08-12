Ο Νίκος Μουτσινάς συνεχίζει τις διακοπές στο Μεξικό – «Η Γκουανταλαχάρα είναι μια κούκλα»

Στο Μεξικό βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος μοιράζεται μέσα από το Instagram στιγμές από το ταξίδι του.

Στο Μεξικό, ο Νίκος Μουτσινάς έχει παρέα τους καλούς του φίλους, τον Κωνσταντίνο Δέδε και την Ευγενία Σαμαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις πιο πρόσφατες αναρτήσεις του στα social media, ο ηθοποιός κατέγραψε εικόνες από την Γκουανταλαχάρα και το Τεοτιουακάν, δίνοντας ένα ακόμα δείγμα από τη διαδρομή που ακολουθεί στην χώρα.

Σε μία από τις αναρτήσεις στους διαδικτυακούς φίλους του, ο παρουσιαστής συνόδευσε τις εικόνες του από την Γκουανταλαχάρα με τη φράση: «Sabes una cosa {ξέρεις κάτι;} η Guadalajara ήταν μια κούκλα».

Οι τρεις τους περνούν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές, ανακαλύπτοντας κάθε μέρα νέα πράγματα, νέους τόπους και νέα ήθη και έθιμα στο Μεξικό.