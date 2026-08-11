Αντόνιο Μπαντέρας έγινε 66 ετών – Η τεράστια τούρτα και το «ευχαριστώ» στους θαυμαστές του

Τα 66α του χρόνια έκλεισε ο Αντόνιο Μπαντέρας τη Δευτέρα (10.08.2026) και έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στο Instagram για να τιμήσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής του.

Ανήμερα των γενεθλίων του ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία του, που – προφανώς – δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία ο Αντόνιο Μπαντέρας ήταν ξαπλωμένος πάνω σε μία τεράστια ροζ τούρτα.

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«Νιώθω ευγνωμοσύνη που, μετά από 66 χρόνια, είμαι ακόμα εδώ, εξακολουθώ να υπάρχω και διατηρώ μια τεράστια επιθυμία να μαθαίνω, να εκπλήσσομαι και να μοιράζομαι όσα ανακαλύπτω. Σας ευχαριστώ», είχε γράψει στην ανάρτησή του ο Αντόνιο Μπαντέρας.

Μία ημέρα αργότερα, ο γνωστός καλλιτέχνης, ο οποίος ζει πλέον μόνιμα στη Μάλαγα της Ισπανία, θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές τους για την αγάπη τους και τις ευχές που του έστειλαν με αφορμή τα γενέθλιά του.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι με θυμήθηκαν χθες, στα γενέθλιά μου.

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Σας ευχαριστώ όλους και σας στέλνω μια τεράστια αγκαλιά», έγραψε στο Instagram ο Αντόνιο Μπαντέρας.

Σημειώνεται ότι ο Αντόνιο Μπαντέρας το 2017 έπαθε καρδιακή προσβολή και είδε τη ζωή του να αλλάζει για πάντα.

Μάλιστα, πρόσφατα έδωσε μία συνέντευξη και αναφέρθηκε σε αυτό το κομβικό γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το ως το καλύτερο πράγμα που του συνέβη.

«Πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Όταν όμως το ζήσεις τόσο από κοντά, συνειδητοποιείς με απίστευτη καθαρότητα πόσο ανόητο είναι να σπαταλάς χρόνο σε πράγματα που δεν αξίζουν να βρίσκονται στη ζωή σου. Η καρδιακή προσβολή ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Ήταν σαν κάποιος να μου φόρεσε γυαλιά για να δω την πραγματικότητα που μέχρι τότε δεν έβλεπα», δήλωσε ο Αντόνιο Μπαντέρας.