Ο Νίκος Πολυδερόπουλος φωτογραφήθηκε κρατώντας αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος απέκτησε το πρώτο του παιδάκι με τη σύντροφό του, Βαλάσια Συμιακού, που είναι ζευγάρι τα τελευταία έξι χρόνια και διανύουν την καλύτερη περίοδο της ζωής του.

Η αγαπημένη του γνωστού καλλιτέχνη γέννησε στις 29 Ιανουαρίου 2026 ένα υγιέστατο αγοράκι τους και από τότε εκείνη και ο Νίκος Πολυδερόπουλος πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Μάλιστα, την Παρασκευή (07.02.2026) ο γοητευτικός ηθοποιός δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον γιο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος κάθεται ήρεμος και χαμογελαστός ενώ το νεογέννητο αγοράκι κοιμάται γλυκά στην αγκαλιά του.

«Είναι μια αξέχαστη εμπειρία, ήμουν μέσα στη γέννα και τα έχω δει όλα κωλυόμενα. Υποκλίνομαι στη δύναμη των γυναικών που φέρνουν στον κόσμο έναν άνθρωπο. Συγκινήθηκα πολύ όταν κράτησα το γιο μου στην αγκαλιά μου. Όταν είδα αυτό το θαυματάκι να βγαίνει είπα “Παναγιά μου”. Ξεκινάει ένα ταξίδι χαράς και αϋπνίας. Θα γίνει γάμος και βάφτιση μαζί το καλοκαίρι», εξομολογήθηκε πρόσφατα ο Νίκος Πολυδερόπουλος για το μωράκι που απέκτησε.