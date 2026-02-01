Νίκος Πολυδερόπουλος για τη γέννηση του γιου του: Ήμουν μέσα στη γέννα και τα έχω δει όλα κωλυόμενα

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού έγιναν γονείς για πρώτη φορά και το μεσημέρι της Κυριακής (01-02-2026) βγήκαν από το μαιευτήριο με το νεογέννητο παιδί τους. Μετά το εξιτήριο, οι δυο τους βγήκαν χαμογελαστοί και πόζαραν μπροστά από τους φωτογράφους που περίμεναν.

Λίγο πριν αναχωρήσουν, ο Νίκος Πολυδερόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, περιγράφοντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση τη στιγμή της γέννας και όσα ένιωσε κρατώντας για πρώτη φορά το παιδί του στην αγκαλιά του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μια αξέχαστη εμπειρία, ήμουν μέσα στη γέννα και τα έχω δει όλα κωλυόμενα. Υποκλίνομαι στη δύναμη των γυναικών που φέρνουν στον κόσμο έναν άνθρωπο.

Συγκινήθηκα πολύ όταν κράτησα το γιο μου στην αγκαλιά μου. Όταν είδα αυτό το θαυματάκι να βγαίνει είπα “Παναγιά μου”. Ξεκινάει ένα ταξίδι χαράς και αϋπνίας. Θα γίνει γάμος και βάφτιση μαζί το καλοκαίρι».

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού είναι ζευγάρι τα τελευταία έξι χρόνια και στις 29/1/2026 γεννήθηκε το πανέμορφο αγοράκι τους, που είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει τους ρυθμούς στις ζωές τους.