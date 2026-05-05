Ο Νίκος Βουρλιώτης πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Πόσο μαλ@@@ς είσαι» στην παράσταση του Ιρανοαμερικανού κωμικού Μαξ Αμίνι

Ο Νίκος Βουρλιώτης έκλεψε τις εντυπώσεις στην παράσταση του του Ιρανοαμερικανού κωμικού Μαξ Αμίνι που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ξεσηκώνοντας τον κόσμο με την μεγάλη επιτυχία του «Πόσο μαλ@@@s είσαι».

Ο γνωστός stand up comedian, Μαξ Αμίνι, έδωσε διπλή παράσταση στο Christmas Theater το Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Ανάμεσα στους περίπου 3.000 θεατές βρέθηκε και ο Νίκος Βουρλιώτης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, ο γνωστός ράπερ σηκώθηκε κάποια στιγμή από τη θέση του και ανέβηκε στη σκηνή. Ο Μαξ Αμίνι ενημερώθηκε ότι ο Νίκος Βουρλιώτης είναι ένας από τους πιο γνωστούς ράπερ στην Ελλάδα και τον ρώτησε ποιο είναι το καλλιτεχνικό του όνομα.

Εκείνος απάντησε “Nivo” και στη συνέχεια, αφού έβγαλαν μαζί φωτογραφία, ο Ιρανοαμερικανός κωμικός έδωσε το μικρόφωνο στον Έλληνα ράπερ για να τραγουδήσει το «Πόσο μαλ*** είσαι» που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2004, με τον κόσμο να ζει τη στιγμή και να συμμετέχει.

#maxaminiathens #athens2016 #nikosvourliotis @chris_antoniadou7 This was my second time seeing Max Amini perform in Athens. This year, the audience interaction was especially intense, so he told fewer of his own personal stories. Presumably, the Greeks in the audience were so fixated on getting Max Amini's attention that he had no choice but to respond to all the interjections and turn them into short jokes. Unfortunately, this came at the expense of Max Amini's beautiful, witty, and funny stories. #maxamini #comedian @Max Amini Official

Ο Νίκος Βουρλιώτης ανέβασε, μάλιστα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία με τον Μαξ Αμίνι από τα παρασκήνια, με τους δυο τους να χαμογελούν στον φακό.