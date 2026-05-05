Ο Γιώργος Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: Το πιο δύσκολο ήταν η στιγμή που μου το ανακοίνωσαν

«Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω τώρα, αν χαθώ ή αν θα με θυμούνται» λέει ο Γιώργος Παράσχος. Ο καρκίνος μπήκε ύπουλα στη ζωή του, αλλά ο ίδιος δεν το έβαλε κάτω. Μετά το αρχικό σοκ της διάγνωσης, ακολούθησε πιστά τις συμβουλές των γιατρών και πηγαίνει πλέον όλο και καλύτερα.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα του «Happy Day», με αφορμή την θεατρική παράσταση «Ο Φονιάς» στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Γιώργος Παράσχος ανέφερε για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Είμαι καλά, είμαι σταθερά, δόξα τω Θεώ. Δεν θα πω μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα καλύτερα. Το παρακολουθώ κάθε μήνα, να δούμε πού βρισκόμαστε, δόξα τω Θεώ ακόμα είναι σε καταστολή.

Ο γιατρός μου σαν στόχο είχε να μπορέσω εγώ να ζω τη ζωή μου και, μέχρι στιγμής, το πετυχαίνει αυτό. Όσοι έχουν περάσει μέσα από αυτό καταλαβαίνουν τι θα πει ζωή, την εκτιμούν με άλλον τρόπο. Και δεν νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σε φοβίζει το να χάσεις τη ζωή σου. Σε φοβίζει το ότι δεν θα προλάβεις να ζήσεις πράγματα, να βιώσεις πράγματα πριν φύγεις. Αυτός είναι ο φόβος περισσότερο.

Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω τώρα ή αν θα χαθώ ή αν θα με θυμούνται ή αν… Το μόνο που παρακαλάω είναι, άμα θα φύγω, να σηκώσει ο Χριστός μας το δεξί του χέρι και να μου πει «έλα, σε περιμένω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Παράσχος περιέγραψε την στιγμή που ενημερώθηκε από τον γιατρό για την κατάστασή του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ίδιος ξέσπασε κλάματα απέναντι από τον γιατρό του.

«Το πιο δύσκολο νομίζω ότι ήταν η στιγμή που μου το ανακοίνωσαν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μου το είπε ο γιατρός, όταν ήμουν στην καρέκλα απέναντί του. Έκλαψα πάρα πολύ. Πιέστηκα αρκετά μέσα μου, τρεις μέρες, και ήθελα να το βγάλω. Ήθελα κάπου να ξεσπάσω ακόμα περισσότερο, δεν μου έφτανε το δάκρυ που έριξα, δεν είχε ξεπλυθεί καλά η ψυχή μου. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω τηλέφωνο την αδελφή μου».

Ο Γιώργος Παράσχος απάντησε για την σύντροφό του η οποία επίσης έδωσε τη δική της μάχη με τον καρκίνο. «Είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε και κοιτάμε κάτι πράγματα μικρά αλλά είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τον Κύριο», είπε.