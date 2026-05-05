Met Gala 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μπλέικ Λάιβλι μετά τον συμβιβασμό με τον Τζάστιν Μπαλντόνι στη δικαστική διαμάχη τους

Η Μπλέικ Λάιβλι έκλεψε τις εντυπώσεις με μια απρόσμενη εμφάνιση στο φετινό Met Gala, ανεβαίνοντας τα εμβληματικά σκαλιά του Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη. Η 38χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα από τον οίκο Versace, το οποίο συνδύαζε παστέλ αποχρώσεις.

Η επιστροφή της Μπλέικ Λάιβλι στο Met Gala – από το 2022 – αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την επίλυση της πολύκροτης δικαστικής της διαμάχης με τον σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία λίγο πριν οδηγηθούν στη δικαστική αίθουσα.

Η ηθοποιός απέδειξε με την εμφάνισή της ότι θέλει να αφήσει πίσω της αυτή τη δυσάρεστη υπόθεση και να προχωρήσει.

Υπενθυμίζεται πως η μακρά δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024 και έκλεισε με συμβιβασμό λίγες ημέρες πριν τη δίκη, που θα γινόταν μέσα στον Μάιο. «Τελικά κατέληξαν σε συμφωνία σήμερα. Ήταν μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Οι δικαστικές αρχές ήθελαν να αποφύγουν να πάει η υπόθεση σε δίκη, καθώς επρόκειτο να είναι μακρά και χρονοβόρα, οπότε ενθαρρύνθηκαν να καταλήξουν σε συμφωνία» είπε η πηγή.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε έναν μήνα αφότου ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεων της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι, μεταξύ των οποίων των κατηγοριών για παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Επέτρεψε πάντως να προχωρήσουν σε δίκη τρεις από τις αξιώσεις της, μεταξύ των οποίων η αθέτηση σύμβασης και τα αντίποινα.

Η Λάιβλι κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us», το 2024, σε σκηνοθεσία του Μπαλντόνι.

Όπως ισχυρίστηκε η Λάιβλι, η εταιρεία παραγωγής του Μπαλντόνι, Wayfarer Studios, προέβη σε αντίποινα εναντίον της, όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλατό της ταινίας.

Ο ηθοποιός και σκήνοθέτης αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.