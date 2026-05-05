Lifestyle

Met Gala 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μπλέικ Λάιβλι μετά τον συμβιβασμό με τον Τζάστιν Μπαλντόνι στη δικαστική διαμάχη τους

Η ηθοποιός είναι αποφασισμένη να προχωρήσει αφήνοντας πίσω της αυτή τη δυσάρεστη υπόθεση
Μπλέικ Λάιβλι
Η Μπλέικ Λάιβλι επέστρεψε στο Met Gala / REUTERS / Daniel Cole
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Η Μπλέικ Λάιβλι έκλεψε τις εντυπώσεις με μια απρόσμενη εμφάνιση στο φετινό Met Gala, ανεβαίνοντας τα εμβληματικά σκαλιά του Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη. Η 38χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα από τον οίκο Versace, το οποίο συνδύαζε παστέλ αποχρώσεις.

Η επιστροφή της Μπλέικ Λάιβλι στο Met Gala – από το 2022 –  αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την επίλυση της πολύκροτης δικαστικής της διαμάχης με τον σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία λίγο πριν οδηγηθούν στη δικαστική αίθουσα.

Η ηθοποιός απέδειξε με την εμφάνισή της ότι θέλει να αφήσει πίσω της αυτή τη δυσάρεστη υπόθεση και να προχωρήσει. 

Η εμφάνιση της Μπλέικ Λάιβλι μετά τον συμβιβασμό με τον Τζάστιν Μπαλντόνι για τη δικαστική τους διαμάχη
Η εμφάνιση της Μπλέικ Λάιβλι μετά τον συμβιβασμό με τον Τζάστιν Μπαλντόνι για τη δικαστική τους διαμάχη / REUTERS / Brendan Mcdermid
Μπλέικ Λάιβλι
Η Μπλέικ Λάιβλι με εντυπωσιακό φόρεμα Versace / REUTERS / Daniel Cole

Υπενθυμίζεται πως η μακρά δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024 και έκλεισε με συμβιβασμό λίγες ημέρες πριν τη δίκη, που θα γινόταν μέσα στον Μάιο. «Τελικά κατέληξαν σε συμφωνία σήμερα. Ήταν μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Οι δικαστικές αρχές ήθελαν να αποφύγουν να πάει η υπόθεση σε δίκη, καθώς επρόκειτο να είναι μακρά και χρονοβόρα, οπότε ενθαρρύνθηκαν να καταλήξουν σε συμφωνία» είπε η πηγή.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε έναν μήνα αφότου ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεων της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι, μεταξύ των οποίων των κατηγοριών για παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Επέτρεψε πάντως να προχωρήσουν σε δίκη τρεις από τις αξιώσεις της, μεταξύ των οποίων η αθέτηση σύμβασης και τα αντίποινα.

Μπλέικ Λάιβλι
Μπλέικ Λάιβλι / REUTERS / Daniel Cole
Η Μπλέικ Λάιβλι στο Met Gala 2026
Η Μπλέικ Λάιβλι στο Met Gala 2026 / REUTERS / Daniel Cole

Η Λάιβλι κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us», το 2024, σε σκηνοθεσία του Μπαλντόνι.

Όπως ισχυρίστηκε η Λάιβλι, η εταιρεία παραγωγής του Μπαλντόνι, Wayfarer Studios, προέβη σε αντίποινα εναντίον της, όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλατό της ταινίας.

Ο ηθοποιός και σκήνοθέτης αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
93
60
59
54
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo