Met Gala 2026: Φωτιά στα κόκκινα η Νικόλ Κίντμαν – Μαζί με την 17χρονη κόρη της Σάντεϊ Ρόουζ

Η Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε στο Met Gala, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Σάντεϊ Ρόουζ, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο λαμπερό fashion event.

Η πρωταγωνίστρια του «Babygirl» Νικόλ Κίντμαν επέλεξε για το κορυφαίο fashion event, το Met Gala, ένα βαθύ κόκκινο φόρεμα με παγιέτες από τον οίκο Chanel, από τη συλλογή Cruise 2027. Η Σάντεϊ επέλεξε ένα ρομαντικό floral look, φορώντας ένα στράπλες φόρεμα σε ροζ και λιλά αποχρώσεις με φουσκωτό μπούστο, το οποίο συνδύασε με εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Η παρουσία της Σάντεϊ φαίνεται να παραβίασε τον ηλικιακό περιορισμό του Met Gala, καθώς οι καλεσμένοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ανήλικοι να βρίσκονται στο event εφόσον συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Η Σάντεϊ είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στη μόδα και, από το ντεμπούτο της στο σόου της Miu Miu για την άνοιξη/καλοκαίρι 2025 στο Παρίσι το 2024, αποτελεί σταθερή παρουσία στις Εβδομάδες Μόδας και τις πασαρέλες.

Πρόσφατα έκανε unfollow τον πατέρας της στο Instagram, τον σταρ της κάντρι μουσικής Κιθ Έρμπαν. Ωστόσο εκείνος, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχει σταματήσει να την ακολουθεί. Όσοι γνωρίζουν την οικογένεια, αναφέρουν ότι οι σχέσεις τους έχουν διαταραχθεί από τότε που ανακοινώθηκε ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν από εκείνον, τον Σεπτέμβριο του 2025.