«Οδύσσεια»: Το νέο επίσημο τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν που κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου, με τους συντελεστές της επικής ταινίας να αισιοδοξούν πως θα γίνει μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της σεζόν. Το νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, δίνει ακόμα μια γεύση, από την πολυαναμενόμενη παραγωγή. Μια πλειάδα αστέρων υπό τις οδηγίες του βραβευμένου σκηνοθέτη, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Το τρέιλερ, που δημοσιεύτηκε, δίνει μια επιπλέον εικόνα από την επική κλίμακα της παραγωγής και την κινηματογραφική ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν πάνω στο ομηρικό έπος. Στην «Οδύσσεια» πρωταγωνιστούν ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος. Η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70mm, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι καθηλωτικό, όπως επισημαίνουν συντελεστές της παραγωγής.

Οι προσδοκίες για την «Οδύσσεια» είναι ιδιαίτερα υψηλές, με πολλούς να θεωρούν ότι τα έντονα στοιχεία δράσης θα την κάνουν ακόμη πιο προσιτή στο ευρύ κοινό σε σχέση με το γεμάτο διαλόγους «Oppenheimer», το οποίο βέβαια δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να κόψει εισιτήρια, χάρη στην εγγύηση που αποτελεί το όνομα του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Η πίεση είναι τεράστια» παραδέχτηκε προ ημερών ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης σχετικά με τη νέα του ταινία. «Όποιος αναλαμβάνει την «Odyssey» επωμίζεται τις προσδοκίες των θεατών σε όλο τον κόσμο για το επικό σινεμά και αυτό συνεπάγεται μια τεράστια ευθύνη. Αυτό που έμαθα γυρίζοντας την τριλογία του “The Dark Knight” είναι ότι αυτό που θέλει το κοινό από μια ταινία που βασίζεται σε μια αγαπημένη ιστορία και χαρακτήρες, είναι μια δυνατή και ειλικρινής ερμηνεία. Θέλουν να ξέρουν ότι ο δημιουργός έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Πραγματικά προσπάθησα να κάνω την καλύτερη δυνατή ταινία» συμπλήρωσε.

Ο Νόλαν είχε αποκαλύψει στο περιοδικό Empire ότι «χρησιμοποίησε περισσότερα από 600.000 μέτρα φιλμ» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τα οποία διήρκεσαν 91 ημέρες.

Στο επίκεντρο της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα, ξετυλίγοντας το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσίασε άγνωστους ρόλους.

Η ταινία δεν γυρίστηκε μόνο σε μία τοποθεσία αλλά σε πολλές ανά τον κόσμο όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Μάλτα, στο Μαρόκο, στη Σκωτία και στην Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Σαχάρας. Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος Άντζελες.