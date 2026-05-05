Met Gala 2026: Ιρίνα Σάικ και Τζίτζι Χαντίντ άφησαν ελάχιστα στη φαντασία – Οι σχεδόν γυμνές εμφανίσεις που δίχασαν

Τα πιο προκλητικά, αποκαλυπτικά looks του Met Gala 2026 προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με επικριτές να κάνουν λόγο για «φθηνές» επιλογές που ξεπέρασαν τα όρια του στιλ.

Το φετινό θέμα του Met Gala μπορεί να ήταν – όπως συχνά συμβαίνει – απαιτητικό στην ερμηνεία του, ωστόσο αρκετοί celebrities φάνηκαν να το προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο. Οι καλεσμένοι κλήθηκαν να εξερευνήσουν πώς οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν το ανθρώπινο σώμα ως «καμβά», κάτι που για ορισμένους μεταφράστηκε σε εμφανίσεις με έντονη απογύμνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν πιο τολμηρές εκδοχές του «Fashion Is Art» ήταν οι Ιρίνα Σάικ, η Τζίτζι Χαντίντ, η Κάιλι Τζένερ και η Κάρα Ντελεβίν, επιλέγοντας εμφανίσεις που άφηναν ελάχιστα στη φαντασία.

Η 40χρονη Ιρίνα Σάικ ανέβηκε τη θρυλική σκάλα του Met φορώντας μια custom δημιουργία του Alexander Wang, με σουτιέν από κοσμήματα και τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της σε πλήρη θέα.

Από την πλευρά της, η Τζίτζι Χαντίντ, τόλμησε μια εντελώς διάφανη μαύρη δημιουργία του οίκου Miu Miu, αποκαλύπτοντας τα εσώρουχά της, με διακοσμητικές λεπτομέρειες τοποθετημένες έτσι ώστε να διατηρείται μια στοιχειώδης αίσθηση διακριτικότητας.