18:22 Τρίτη 4 Μαρτίου 2025

Ο Νιλ Γιανγκ ετοιμάζει live στην Ουκρανία μετά το φιάσκο Τραμπ – Ζελένσκι

«Προς το παρόν είμαστε σε συζητήσεις. Keep on Rockin in the free world»