Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Με καπέλο σεφ μαγειρεύει μακαρονάδα στην κουζίνα του

«Στο Μαζώ την ταβέρνα πάνε πρόσωπα μοντέρνα» γράφει η λεζάντα στο βίντεο που ανέβασε
Γιώργος Μαζωνάκης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ένα στόρι… μαγειρικό έκανε στο Instagram το βράδυ της Τρίτης (2/6/26) ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος φόρεσε καπέλο σεφ και μαγείρεψε στην κουζίνα του, μια συνταγή την οποία υποσχέθηκε να μοιραστεί και γραπτώς, με τους 450.000 διαδικτυακούς φίλους που τον ακολουθούν.

 Ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως αποκάλυψε, είχε μόλις επιστρέψει από την παραλία και αποφάσισε να μαγειρέψει μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα. «Μια Αραμπιάτα ίσως» γιατί «πεινάσαμε από την αλμύρα και το ιώδιο». 

«Στην κουζίνα του Γιώργου Μαζωνάκη θα σας πω με πάρα πολύ θάρρος και αγάπη. Έχουμε βάλει ήδη κάποια υλικά, την ντομάτα μας, το σκόρδο και κάποια άλλα. Μια απλή σάλτσα που λέμε» περιγράφει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανακατεύοντας με την κουτάλα την πικάντικη σάλτσα του. 

«Ένα μέτρο χρειάζεται στα πράγματα. Ούτε πολύ, ούτε λίγο. Όχι πολλή σάλτσα, έτσι;» λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, κλείνοντας το βίντεο με την μαγειρική του. 

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