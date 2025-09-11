Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποκάλυψε τον λόγο που αποφάσισε να επιστρέψει στην υποκριτική μετά από 8 χρόνια αποχής

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο διάσημος σταρ της υποκριτικής τέχνης, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο οποίος αναφέρθηκε στον λόγο που απείχε εδώ και 8 χρόνια από το επάγγελμα, αποκαλύπτοντας τον λόγο που επέστρεψε.

Όπως ανέφερε ο 3 φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone ο γιος του Ρόναν ήταν η αιτίας που πήρε τη σημαντική αυτή απόφαση ζωής. Μάλιστα, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις τόνισε ότι είναι απόλυτη χαρά για τον ίδιο να περάσει χρόνο με το παιδί του, καθώς ο Ρόναν έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της νέας του ταινίας.

Ο λόγος για το «Anemone» που είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρόναν. Πατέρας και γιος υπέγραψαν μαζί το σενάριο, το οποίο βασίζεται σε δική τους ιδέα, όμως ο διάσημος καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι είχε «συγκεκριμένους ενδοιασμούς» για την επιστροφή του στον χώρο.

«Ο Ρόναν κατέστησε σαφές ότι δε θα έκανε την ταινία αν δεν ήμουν και εγώ», παραδέχτηκε στην ίδια συνέντευξη ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, προσθέτοντας: «Ποτέ δεν σκόπευα να αποσυρθώ πραγματικά. Απλώς σταμάτησα για να δοκιμάσω κάτι άλλο».

«Καθώς μεγαλώνω, μου παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο για να ξαναβρώ το μέρος όπου η φωτιά καίει. Αλλά δουλεύοντας με τον Ρο, αυτή η φωτιά άναψε αμέσως. Και ήταν, από την αρχή μέχρι το τέλος, απόλυτη χαρά να περάσω εκείνο τον χρόνο μαζί του», παραδέχτηκε ακόμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ταινία ο Ντέι-Λιούις υποδύεται έναν ερημίτη που ζει στα δάση της Βόρειας Αγγλίας και η ζωή του ανατρέπεται όταν εμφανίζεται ο αδελφός του (Σον Μπιν) ο οποίος τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει το μυστηριώδες παρελθόν του. Το καστ συμπληρώνουν οι Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Σάφια Όκλεϊ-Γκριν (Safia Oakley-Green) και Σάμιουελ Μπότομλεϊ (Samuel Bottomley).

Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Anemone» θα πραγματοποιηθεί στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) στα τέλη του μήνα. Η ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου, με ευρύτερη διανομή από τις 10 Οκτωβρίου μέσω της Focus Features. Στην Ελλάδα, θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου.