Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) τέθηκε ήδη και στην υπηρεσία της μουσικής και ο Ντέιβιντ Γκετά είναι ένας ακόμη καλλιτέχνης που την χρησιμοποίησε. Ο Γάλλος Dj αξιοποίησε την αναπτυσσόμενη τεχνολογία για να αναπαράγει τα φωνητικά του Αμερικανού ράπερ Εμινέμ σε ένα από τα τραγούδια του.

Ο Γάλλος Dj, μουσικός παραγωγός, Ντέιβιντ Γκετά έκανε ανάρτηση στο Twitter με βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να παίζει το τραγούδι με τίτλο «Emin-AI-em», όπως το ονόμασε, σε ένα από τα live set του.

Ο Ντέιβιντ Γκετά ακούγεται να λέει «αυτός είναι ο μελλοντικός rave ήχος, γίνομαι φοβερός και υπόγειος» με μια φωνή που μοιάζει τρομερά πολύ με τη φωνή του αληθινού Εμινέμ.

Ο Ντέιβιντ Γκετά δήλωσε σε συνέντευξη ότι το έκανε ως αστείο και δημιούργησε το τραγούδι, αφού ανακάλυψε τους ιστότοπους τεχνητής νοημοσύνης, που δημιουργούν στίχους σχεδόν πανομοιότυπους με εκείνους που θα έγραφε ο πραγματικός καλλιτέχνης.

Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 pic.twitter.com/48prbMIBtv