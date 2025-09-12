Lifestyle

O Ντέμης Νικολαΐδης εμφανίστηκε σε ραδιοφωνικό σταθμό 20 ημέρες μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η σύντροφος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή λεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου
Ο Ντέμης Νικολαϊδης
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σε ραδιοφωνικό σταθμό εμφανίστηκε ο Ντέμης Νικολαΐδης τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της συντρόφου του Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Η ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Ζαφειράτου μάλιστα ανέβασε selfie με τον Ντέμη Νικολαΐδη κι έγραψε χαρακτηριστικά: «Πες μου πως ξεκινάει καλά η μέρα σου, χωρίς να μου πεις πως ξεκινάει καλά η μέρα σου».

Σου θυμίζουμε, ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου. Το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική της μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ.

