Ο Όουεν Κούπερ του «Adolescence» θα γίνει ο «νέος Λεονάρντο ντι Κάπριο» μετά το Emmy στα 15 του

Αποτυπώστε στη μνήμη σας το όνομα αυτού του ηθοποιού: Όουεν Κούπερ. Ο νεαρός, είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα φρέσκα ονόματα στο Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή, μετά το βραβείο Emmy που απέσπασε την περασμένη Κυριακή (14.09.2025) για τον ρόλο του στην ταινία Adolescence.

Η συγκινητική μίνι σειρά του Netflix χάρισε στον 15χρονο Όουεν Κούπερ το Emmy Β Ανδρικού Ρόλου, καθιστώντας τον τον νεότερο άνδρα ηθοποιό στην ιστορία των Emmy που έχει κερδίσει βραβείο. Και από ό,τι φαίνεται, όλα τώρα αρχίζουν για τον ταλαντούχο καλλιτέχνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο έφηβος έχει ήδη δώσει τα χέρια για να υποδυθεί τον νεαρό Heathcliff στην πολυαναμενόμενη διασκευή του «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Emerald Fennell, που θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Μάργκοτ Ρόμπι, τον Τζέικομπ Ελόρντ και Χονγκ Τσάου.

Επίσης, εμφανίστηκε σε ένα μουσικό βίντεο του Sam Fender, θα εμφανιστεί στην επερχόμενη σειρά Film Club του BBC και έχει επιλεγεί για να παίξει σε μια επερχόμενη ανεξάρτητη ταινία που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance το 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός Κούπερ έχει ήδη κατακτήσει το Χόλιγουντ, σύμφωνα με την ειδική σε θέματα δημοσίων σχέσεων και ψυχαγωγίας Lynn Carratt. «Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που κέρδισε ποτέ ένα Primetime Emmy.

Αυτό δεν είναι απλώς μια προσωπική νίκη για εκείνον. Τον καθιερώνει στην ιστορία των Emmy που σημαίνει ότι το όνομά του και η δουλειά του θα αναφέρονται πλέον σε συζητήσεις για εφηβικές ερμηνείες, ανατρεπτική υποκριτική και ρεκόρ βραβείων», είπε μιλώντας στο Covers. «Ο νεαρός από το Lancashire δήλωσε μετά τη νίκη του στα Emmy ότι θα επιστρέψει στο σχολείο του. Αλλά τι πορεία χαράζει αυτό για το μέλλον του;».

Κοιτάζοντας τους επόμενους ρόλους του, η ειδικός παρατηρεί μια πορεία παρόμοια με αυτή του Barry Keoghan. «Έχει ήδη κλείσει τον επόμενο ρόλο του στην ταινία της Emerald Fennell. Η Emerald, που έγραψε επίσης το σενάριο της επιτυχημένης ταινίας Saltburn, ήταν υπεύθυνη για το κάστινγκ του Ιρλανδού ηθοποιού Μπάρι Κίογκαν– και βλέπω ομοιότητες μεταξύ αυτού και του Owen».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Warrington Wolves (@warringtonrlfc)

Συνεχίζει σημειώνοντας ότι ο Ιρλανδός ηθοποιός κέρδισε την αναγνώριση του κοινού για τους ρόλους που απέκλιναν από τα συνηθισμένα πρότυπα, κάτι για το οποίο επαινεί τον Όουεν για την επίτευξή του στην ταινία Adolescence. «Ο Μπάρι έχτισε την καριέρα του αναλαμβάνοντας ρόλους ασυνήθιστους και ηθικά πολύπλοκους και έγινε ο αγαπημένος των βραβείων, και αυτό ακριβώς έκανε ο Όουεν στην ταινία Adolescence. Τώρα μπορεί να χαράξει μια θέση ως ο ηθοποιός που αναλαμβάνει πάντα τους δύσκολους ρόλους και τους κάνει εξαιρετικούς».

«Ωστόσο, βλέπω και τον νεαρό Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε αυτόν», σημείωσε, αναφερόμενη συγκεκριμένα στην πορεία του από παιδί- θαύμα μέχρι την υποψηφιότητά του για Όσκαρ το 1993 για την ταινία «Τι Βασανίζει τον Γκίλμπερτ Γκρέιπ;». «Ο Λεονάρντο ξεκίνησε νεαρός στην εν λόγω ταινία και κέρδισε νωρίς την αναγνώριση για τις έντονες ερμηνείες του, που ξεπερνούσαν την ηλικία του».

«Ήταν μόλις 19 ετών όταν προτάθηκε για Όσκαρ για την ταινία. Όπως και ο Λίο, το ντεμπούτο του Όουεν στην ταινία Adolescence είναι ήδη βαρύ, πολυεπίπεδο και άξιο βραβείων», προσθέτει, λέγοντας ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι «να κρατήσει το νεαρό κεφάλι του πάνω στους ώμους του και να παραμείνει προσγειωμένος, αναλαμβάνοντας ρόλους που θα ωφελήσουν τη μελλοντική του καριέρα».