Ο Όουεν Κούπερ του «Adolescence» είναι ταλέντο και low profile: «Να πάρω το Emmy στο σχολείο; Θα το κλέψουν»

Ο Άγγλος ηθοποιός Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία ως ο νεότερος νικητής με βραβείο Emmy Β’ Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στη μίνι σειρά του Netflix, «Adolescence». Άλλωστε είναι μόλις 15 ετών.

Ο 15χρονος πρωταγωνιστής της σειράς του Neftlix «Adolescence», Όουεν Κούπερ, έγραψε ιστορία και κατάφερε να ξεπεράσει μεγάλα ονόματα όπως οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Ρομπ Ντελάνι και Πίτερ Σάρσγκαρντ, κατακτώντας ένα από τα πιο σημαντικά τηλεοπτικά βραβεία στον κόσμο στα Emmy.

Όσοι είδαν τη σειρά Adolescence στο Netflix δύσκολα μπορούν να ξεχάσουν την ερμηνεία του 15χρονου Όουεν Κούπερ. Στη σειρά ο Κούπερ υποδύεται τον Τζέιμι, έναν 13χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του. Ο Κούπερ, που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στην υποκριτική, δέχτηκε την πρόκληση και αποδείχτηκε ότι σωστά έπραξε.

Στην απονομή των Emmy, ο Όουεν δήλωσε συγκινημένος: «Το να στέκομαι εδώ είναι απίστευτο. Όταν ξεκίνησα τα μαθήματα υποκριτικής πριν από λίγα χρόνια, δεν φανταζόμουν καν ότι θα βρισκόμουν εδώ, στις ΗΠΑ, πόσο μάλλον να κερδίσω αυτό το βραβείο».

«Αυτό που θέλω να πω είναι πως αν ακούς, συγκεντρώνεσαι και βγαίνεις έξω από τη ζώνη της άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις οτιδήποτε. Πριν από τρία χρόνια δεν ήμουν τίποτα. Τώρα είμαι εδώ. Μην φοβάστε να ντραπείτε λίγο», πρόσθεσε.

Ο 15χρονος ευχαρίστησε στη συνέχεια την οικογένειά του, τους συμπρωταγωνιστές του και τους παραγωγούς. «Μπορεί το όνομά μου να βρίσκεται πάνω σε αυτό το βραβείο, αλλά στην πραγματικότητα ανήκει στους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες».

Ο Κούπερ έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Σκοτ Τζάκομπι, ο οποίος σε ηλικία 16 ετών είχε κερδίσει Emmy το 1973 για το «That Certain Summer».

Μπορεί ο 15χρονος πρωταγωνιστής να είδε ξαφνικά όλο τον κόσμο να μιλάει για αυτόν, χάρη στη σειρά Adolescence και να κέρδισε και βραβείο Emmy αλλά έχει κι ένα σχολείο να τον περιμένει.

Όπως είχε δηλώσει στον Τζίμι Κίμελ πριν από λίγο καιρό, την τσάντα με τα μαθήματά του την έχει πάντα μαζί, καθώς έχει υποσχεθεί στους δασκάλους του ότι θα διαβάζει. «Όταν τελειώνω το γύρισμα, κάνω πέντε λεπτά διάλειμμα και μετά ξεκινώ το διάβασμα» είχε πει τότε.

Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε τώρα που είναι νικητής ενός βραβείου Emmy και σταρ. Όπως έχει ξεκαθαρίσει, αυτό που του έλειψε περισσότερο τον τελευταίο ένα χρόνο ήταν «να παίζω PlayStation με τους φίλους μου, δεν πρέπει να το χάσω αυτό».

Όπως και το βραβείο που κέρδισε δεν θέλει να χάσει. Όταν μετά την τελετή των Emmy Awards ρωτήθηκε αν θα πάρει το βραβείο στο σχολείο να το δείξει στους φίλους του, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. «Στο σχολείο; Με τίποτα, θα μου το κλέψουν. Όχι, όχι, όχι».

Μετά την λάμψη και τα φώτα των τελευταίων ημερών, ο Όουεν Κούπερ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη ζωή του στο Γουόρινγκτον και στο σπίτι που μένει από τότε που γεννήθηκε, μαζί με τους γονείς του Νορίν και Άντι, αλλά και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του.

Όσο για τη συνέχεια, θα παίξει στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου Ανεμοδαρμένα Ύψη, δίπλα στη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Ενώ θα εμφανιστεί και στη σειρά του BBC Film Club.