Ο Πάνος Καλίδης παντρεύτηκε τη μητέρα των παιδιών του, Λεάννα Μάρκογλου – To πρώτο βίντεο του γαμπρού

Εδώ και πολλά χρόνια ο Πάνος Καλίδης έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο της καλλονής make up artist, Λεάννα Μάρκογλου, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Παρόλο που οι δυο τους είναι αγαπημένοι και δεμένοι όλα αυτά τα χρόνια που είναι μαζί, δεν είχαν παντρευτεί έως τώρα. Τελικά το ζευγάρι πήρε τη μεγάλη απόφαση και το βράδυ της Τρίτης (09.09.2025) ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου έδωσαν ραντεβού στην εκκλησία.

Εκεί βρισκόταν και η καλή τους φίλη, Μαρία Αντωνά, η οποία δημοσίευσε το πρώτο βίντεο με τον τραγουδιστή να περιμένει τη νύφη στην εκκλησία και να εξομολογείται δημοσίως ότι έχει άγχος.

«Πόσο όμορφος είσαι», είπε η Μαρία Αντωνά στον Πάνο Καλίδη.

«Ευχαριστώ κούκλα μου. Περιμένουμε εδώ… Είμαι λίγο αγχωμένος», απάντησε γεμάτος αγωνία ο γαμπρός.

Ο Πάνος Καλίδης έχει μεγάλη αδυναμία στην οικογένειά του και λατρεύει τη σύντροφο και τα παιδιά του.

Ωστόσο, κατά καιρούς έχει προκαλέσει αίσθηση με τις δηλώσεις του, όπως και με την απόψή του ότι η έκτρωση είναι φόνος.

«Η έκτρωση είναι φόνος. Δεν είναι εύκολη απόφαση να κάνεις ένα παιδί, όταν η εικόνα της οικογένειάς σου ή της σχέσης που έχεις με έναν άνθρωπο δεν είναι καλή. Ο καρπός του έρωτά σου με έναν άνθρωπο είναι το παιδί το οποίο τη στιγμή της σύλληψης παίρνει ζωή», είχε αναφέρει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο τραγουδιστής.