Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ο Πάνος Κιάμος κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Αυτό είναι σωστό» που είναι ένα «εκρηκτικό» τσιφτετέλι 

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει να μονοπωλεί τη νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη με sold out εμφανίσεις στην «Πύλη Αξιού», όπου εμφανίζεται μαζί με την Πάολα
Πάνος Κιάμος
O Πάνος Κιάμος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει δυναμικά και παρασύρει στους δικούς του ακαταμάχητους ρυθμούς με το τραγούδι του «Αυτό Είναι Σωστό», ένα «εκρηκτικό» τσιφτετέλι που κυκλοφορεί ψηφιακά από την Panik Records συνοδευόμενο από lyric video στο YouTube και ξεσηκώνει από το πρώτο άκουσμα.

Με την αυθεντική λαϊκή χροιά και τον μοναδικό ερμηνευτικό του τρόπο -στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο διαχρονικούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής- ο Πάνος Κιάμος δίνει ξανά τον ρυθμό με ένα τραγούδι γεμάτο ένταση, πάθος και ξεκάθαρο hit χαρακτήρα.

Το «Αυτό Είναι Σωστό», σε μουσική του Σπύρου Μεταξά και στίχους του Γρηγόρη Βαξαβανέλλη, συνδυάζει ιδανικά το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο με τον απόλυτο χορευτικό παλμό. Ένας ανεπανάληπτος συνδυασμός, γνώριμος και αγαπημένος στο κοινό, με τον οποίο ο Πάνος Κιάμος έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες και στο παρελθόν.

Την ίδια στιγμή, ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει να μονοπωλεί τη νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη με sold out εμφανίσεις στην «Πύλη Αξιού», όπου εμφανίζεται μαζί με την Πάολα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αδιαμφισβήτητη δυναμική του στη σκηνή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
202
138
90
88
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Πέτρος Ιακωβίδης – «Τέλεια»: Το συγκινητικό του video μαζί με το κοινό και τους Θεοδωρίδου, Ελληνίδου, Φοίβο
Το «Τέλεια», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2010 και ο Πέτρος Ιακωβίδης το επανασυστήνει, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο viral τραγούδια των ημερών
Ο Πέτρος Ιακωβίδης
Newsit logo
Newsit logo