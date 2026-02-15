Lifestyle

Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του στο Παρίσι – Οι φωτογραφίες αγκαλιά με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Το ζευγάρι βρέθηκε στην Πόλη του Φωτός για να γιορτάσει τον Άγιο Βαλεντίνο
Παντελής Τουτουντζής με τον σύζυγό του Νάσο Τσιβγούλη
O Παντελής Τουτουντζής με τον σύζυγό του Νάσο Τσιβγούλη

Στην «Πόλη του Φωτός» βρίσκεται ο Παντελής Τουτουντζής με τον σύζυγό του Νάσο Τσιβγούλη για λίγες στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης, μακριά από την καθημερινότητα.

Παντελής Τουτουντζής και Νάσος Τσιβγούλης βρέθηκαν στο πανέμορφο Παρίσι, για να γιορτάσουν εκεί τον Άγιο Βαλεντίνο.

Σε φωτογραφίες που ανέβασαν στα social media, φαίνονται να ποζάρουν αγκαλιά με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και τον Σηκουάνα.

 
 
 
 
 
«Να μην φοβάστε να αγαπάτε και να αγαπιέστε παιδιά. Όλοι αξίζουμε την αγάπη μην το ξεχνάτε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

