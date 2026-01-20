«Ο Πασχάλης Τερζής είναι καλά στην υγεία του, απολαμβάνει την οικογενειακή θαλπωρή», είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος

Ο Πασχάλης Τερζής ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου και ο γνωστός συνθέτης μίλησε για τον σπουδαίο τραγουδιστή, αναφέροντας ότι δεν επιστρέφει στη δισκογραφία.

Επίσης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, που έδωσε δηλώσει στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης (20.01.2026) σημείωσε ακόμα ότι ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ καλά στην υγεία του, ενώ αναφέρθηκε και στο τραγούδι που θα κυκλοφορήσουν σε λίγες ημέρες.

«Ο Πασχάλης είναι φίλος μου. Πηγαίνω συχνά και τον βλέπω και του πήγα τρία, τέσσερα τραγούδια έτσι για πλάκα να τα ακούσει λιγάκι», είπε αρχικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος είπε στη συνέχεια: «Του αρέσανε τα δυο, τρία και κάναμε πρόβα και τα γράψαμε. Ένα από αυτά θα βγει σε λίγες μέρες.

Θέλω να διευκρινίσω ότι είναι ένα τραγούδι, βγαίνει τώρα και αυτό το έκανε για μένα επειδή είμαι φίλος του. Δεν σημαίνει όμως ότι βγαίνει στη δισκογραφία.

Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ καλά στην υγεία του, απολαμβάνει την οικογενειακή θαλπωρή με τα εγγόνια του. Είναι πολύ συγκινημένος ο Πασχάλης που θα κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι».