Ο Παύλος Ντε Γκρες επέστρεψε στην Αμερική: Η φωτογραφία που ανέβασε η Μαρί Σαντάλ με τον άντρα της και τον σκύλο τους

Στην Ελλάδα βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα ο Παύλος Ντε Γκρες, ο οποίος μοιράζεται τη ζωή του ανάμεσα στη χώρα μας και την Αμερική, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τα παιδιά τους.

Ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου διατηρεί σπίτι η οικογένειά του. Την αποκάλυψη έκανε η Μαρί Σαντάλ, η οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία από μία έξοδό τους με τον Παύλο Ντε Γκρες.

Όπως φαίνεται από την πόζα, το ζευγάρι βρέθηκε σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο της περιοχής και έφαγε το πρωινό του. Μάλιστα, είχαν μαζί τους και το χαριτωμένο τους τετράποδο. Η Μαρί Σαντάλ φωτογράφησε τον αγαπημένο της σύζυγο και το χαριτωμένο σκυλάκι τους και ευχήθηκε «καλημέρα» στους διαδικτυακούς της φίλους.

«Καλημέρα Νέα Υόρκη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής ο Παύλος Ντε Γκρες.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της «Espresso», ο Παύλος Ντε Γκρες προέβη σε αγορά πολυτελούς ρετιρέ διαμερίσματος σε ιστορική πολυκατοικία επί της οδού Ηρώδου Αττικού, σε απόσταση αναπνοής από το Μέγαρο Μαξίμου και με μοναδική θέα στον πρώην Εθνικό Κήπο.