Ο Πέτρος Ιακωβίδης για το πρόβλημα υγείας που πέρασε: Όταν έβγαινα να τραγουδήσω, έκλεινε η φωνή μου

Ο Πέτρος Ιακωβίδης παραχώρησε συνέντευξη στο «Daily Kous Kous» και μίλησε στον Παναγιώτη Σίμο για τη στήριξη που είχε από τους γονείς του, αλλά και για ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε στο παρελθόν. Ο τραγουδιστής ανέφερε πως κατάφερε να κάνει επάγγελμα, αυτό που αγαπούσε από παιδί. Πάντα με την καθοδήγηση των δικών του ανθρώπων, που βρίσκονταν διαρκώς στο πλευρό του.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του, από τα παιδικά του χρόνια. Ο ίδιος εργαζόταν πολύ πριν τελειώσει το σχολείο. Ποτέ δεν πήραν «τα μυαλά του αέρα», παρά τις πρώτες επιτυχίες, σε τόσο νεαρή ηλικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πέρασα πολλές δυσκολίες. Από πολύ μικρή ηλικία ξενυχτούσα. Ένα παιδί από τα 13 μέχρι τα 18 μου που τελείωσα τότε το σχολείο, δούλευα 5-6 μέρες. Οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου. Όταν ήταν να ξεκινήσω στη νύχτα, μου είπε ο πατέρας μου “Να βάλουμε κάτω κάποιες προτεραιότητες και κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να κάνεις αυτό που αγαπάς αλλά να μην ξεφύγουμε κιόλας”. Αυτά ήταν το να συνεχίσω να είμαι το ίδιο παιδί που είμαι. Να μην τραγουδάω στα μπουζούκια, νομίζω ότι είμαι κάποιος και πάρουν τα μυαλά μου αέρα. “Θα γυρίσεις σπίτι” μου έλεγε ο πατέρας μου».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «Δουλεύαμε 5 μέρες, ο πατέρας μου με περίμενε να τελειώσω, γυρνούσαμε σπίτι κοιμόμασταν από μισή ώρα κι εγώ πήγαινα στο σχολείο και ο πατέρας μου στη δουλειά. Τότε δούλευε σε μια εταιρία, έβγαινε με το φορτηγό-ψυγείο και μοίραζε τα πράγματα. Δεν μου είπε ποτέ “όχι”».

Σε άλλο σημείο ο Πέτρος Ιακωβίδης ανέφερε πως «Έχω υπάρξει με πολλά παραπάνω κιλά. Είχα πάθει ένα πρόβλημα υγείας, όχι τόσο σοβαρό. Εγώ ήμουν αθλητής και για μεγάλο διάστημα έπαιζα ποδόσφαιρο ταυτόχρονα με το τραγούδι. Στα 18 έπρεπε να αποφασίσω τι έπρεπε να κάνω, αν θα πάω Α’ Εθνική. Αποφάσισα μόνο το τραγούδι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάποια στιγμή, είχα περάσει ένα θέμα με τον λαιμό μου λόγω ιγμορίτιδας. Όταν έβγαινα να τραγουδήσω, έκλεινε η φωνή μου. Έπαιρνα κορτιζόνη για να μπορέσω να τραγουδήσω. Στη στεναχώρια το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι το ποτό ή το φαγητό».

«Εγώ ήμουν κάπου μεταξύ και των δυο, επειδή εγώ δεν είμαι και κανένας που πίνω πολύ. Αλλά με την κορτιζόνη και φαγητό και ποτό, έφτασα τα 98 κιλά, τα περισσότερα που έχω φτάσει. Τώρα είμαι 72» είπε ο δημοφιλής τραγουδιστής.