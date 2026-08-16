Ο Πέτρος Ιακωβίδης «κράτησε» τον κόσμο σε νυχτερινό κλαμπ της Ρόδου μέχρι την ανατολή του ήλιου

Ο Πέτρος Ιακωβίδης συνδυάζει διακοπές και δουλειά το φετινό καλοκαίρι. Ο νεαρός τραγουδιστής βρέθηκε στην Ρόδο και παρέμεινε στην πίστα μέχρι την ανατολή του ήλιου. Πολλοί από τους θαμώνες, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, έμειναν στις θέσεις τους μέχρι τις 07.00 το πρωί.

Στην ανάρτησή του, ο Πέτρος Ιακωβίδης έκανε λόγο για μια μαγική εμπειρία στη Ρόδο. Το νέο του τραγούδι «Παγκόσμιο φαινόμενο» κατάφερε να γίνει επιτυχία μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε τη νύχτα του Δεκαπενταύγουστου σε γνωστό κλαμπ του νησιού και δεν σταμάτησε να τραγουδάει, ούτε όταν βγήκε ο ήλιος!

Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται ο Πέτρος Ιακωβίδης να τραγουδάει το «Παγκόσμιο φαινόμενο». «7 το πρωί… Η ανατολή μας βρίσκει ακόμα να τραγουδάμε! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ… Ρόδος, ήσουν μαγική…», έγραψε ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπημένους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, συνθέτες και στιχουργούς της γενιάς του. Γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1988 στην Καβάλα. Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή τόσο με τη φωνή του όσο και με τα τραγούδια που γράφει για τον εαυτό του αλλά και για άλλους μεγάλους καλλιτέχνες