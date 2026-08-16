Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης σε δείπνο μαζί με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Συρίγο

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης έδωσαν τη δική τους «απάντηση» στα πρόσφατα δημοσιεύματα περί χωρισμού τους, με κοινή έξοδο στην Πορτογαλία. Το ζευγάρι βγήκε για δείπνο στη Λισαβόνα και μαζί τους, στο ίδιο τραπέζι, κάθισαν ο Νίκος Συρίγος και η σύντροφός του Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης αποφεύγουν να μιλούν και να προβάλουν την προσωπική ζωή τους. Οι αναρτήσεις τους δίνουν κατά καιρούς τροφή για σχόλια. Το δείπνο στη Λισαβόνα και η φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιοποιήσει η ραδιοφωνική παραγωγός, ήταν για πολλούς μια επιπλέον απόδειξη ότι η σχέση της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή δεν έχει τελειώσει.

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Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Νίκος Συρίγος είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην εκπομπή «Έλα Χαμογέλα» με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Παρότι οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χώρισαν, οι δυο τους φαίνεται πως έχουν διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις. Δείπνησαν μαζί και είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν.

«Γενικά διασταυρώστε καμιά πληροφορία πριν εκτοξεύσετε την βλακεία σας δημόσια, γιατί θα γίνετε ρόμπα» είχε αναφέρει η Ελένη Βουλγαράκη όταν τα δημοσιεύματα περί χωρισμού της από τον Φώτη Ιωαννίδη είχαν αρχίσει να «πυκνώνουν». Λίγες μέρες μετά, οι δυο τους εμφανίστηκαν και πάλι μαζί.

Πρόσφατα, η ραδιοφωνική παραγωγός έδωσε τέλος και στα σενάρια που τη θέλουν να μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία, λίγο μετά την απόφασή της να σταματήσει να εργάζεται στη ραδιοφωνική εκπομπή, στην οποία συμμετείχε τα τελευταία χρόνια.

Η ίδια με αφορμή την επιλογή της να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή και στον Φώτη Ιωαννίδη, που ζει μόνιμα στη Λισαβόνα, βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες περί οριστικής μετακόμισης της στο εξωτερικό.