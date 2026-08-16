Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης σε νέα τρυφερή φωτογραφία από τις διακοπές τους στο Πόρτο Χέλι

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Οι δυο τους συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στο Πόρτο Χέλι και δείχνουν να τα περνούν υπέροχα.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε την Κυριακή 16 Αυγούστου φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές που κάνει στο Πόρτο Χέλι, καθώς στην παρέα τους βρίσκεται και ο αδερφός του συντρόφου της. Στην πρώτη εικόνα της ανάρτησής της στο Instagram, η ηθοποιός και ο Γιώργος Γεροντιδάκης εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά τους.

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«Δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι στο Πόρτο Χέλι και σε αυτό το υπέροχο σπίτι, που ήδη θέλουμε να το κλείσουμε και για του χρόνου με το καλό» έγραψε στο ξεκίνημα της ανάρτησής της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Φέτος μέχρι και θερινό σινεμά φτιάξαμε. Αναμνήσεις, παρέα, γέλια, πολύ φαγητό, παιχνίδια, μουσικές και όλα αυτά που μας κάνουν να θέλουμε να γυρνάμε εδώ» έγραψε καταληκτικά η ηθοποιός.

Πρόσφατα, η Ντορέττα Παπαδημητρίουδημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από μία καλοκαιρινή της εξόρμηση με τη Μαίρη Συνατσάκη και τη μικρή Ολίβια στη θάλασσα. Η μικρούλα είναι βαφτιστήρα της και έπαιξε μαζί της στην ακροθαλασσιά.

Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε μοιραστεί μία selfie, η οποία έδειχνε τους δυο τους να βρίσκονται στο αυτοκίνητο κι εκείνος να οδηγά προς άγνωστη κατεύθυνση.

