Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ποζάρει χαμογελαστός έξω από την πολυκατοικία όπου γυρίστηκαν οι «Διπλοπενιές»

Μία νέα ανάρτηση έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram, από όπου μοιράζεται συχνά ειδήσεις που αφορούν την αξέχαστη σταρ του κινηματογράφου, καθώς και τον αλησμόνητο πατέρα του, Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Τη Δευτέρα (31.08.2026) ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε μία βόλτα με τους φίλους του στο Πασαλιμάνι και βρέθηκε μπροστά από την πολυκατοικία που γυρίστηκε η ταινία «Διπλοπενιές», με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Έτσι, αποφάσισε να βγάλει μία αναμνηστική φωτογραφία και στη συνέχεια τη μοιράστηκε με τους θαυμαστές του στα social media.

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Όπως ανέφερε, πρόκειται για το κτίριο στο οποίο ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ δούλευε στην οικοδομή.

«Τελευταία μέρα του Αυγούστου και με βρίσκει με τους φίλους μου στον Πειραιά στο Πασαλιμάνι μπροστά από τη πολυκατοικία που γυρίστηκε η ταινία των γονιών μου “Διπλοπενιές”. Είναι η πολυκατοικία που γυρίστηκαν οι σκηνές του πατέρα μου που δούλευε στην οικοδομή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πρόσφατα μοιράστηκε μια ανέκδοτη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη από ταξίδι στην Ιταλία, στο οποίο βρισκόταν μαζί και ο Βλάσσης Μπονάτσος. Το στιγμιότυπο αναρτήθηκε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram με το όνομα της μητέρας του και προέρχεται από ιδιωτικό οικογενειακό αρχείο.