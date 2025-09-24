Lifestyle

Ο Πέτρος Καρσιώτης για το πρόβλημα της υγείας του: «Ήταν ένα μελάνωμα που εμφανίστηκε στο στήθος»

«Δεν έκλαψα ποτέ αλλά έπεσα σε κατάθλιψη πολλές φορές και έπιασα τον εαυτό μου να νιώθει φόβο», εξομολογήθηκε ο γνωστός δημοσιογράφος
Ο Πέτρος Καρσιώτης
Πέτρος Καρσιώτης

Για την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του, καθώς και για τη φιλία με την αείμνηστη συνάδελφο του, Ηρώ Καριοφύλλη μίλησε ο Πέτρος Καρσιώτης το πρωινό της Τετάρτης (24.09.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου στον Alpha.

«Θυμίζω ότι ήταν ένα μελάνωμα που εμφανίστηκε στο στήθος και είχα πει και τότε μόνο και μόνο, όποιος καταλάβει κάτι πάνω του που δεν γνώριζε και τον παραξενέψει, αμέσως να πάει στους γιατρούς. Αυτοί που μου στάθηκαν σε όλο αυτό ήταν η οικογένεια μου» τόνισε αρχικά ο Πέτρος Καρσιώτης.

«Δεν έκλαψα ποτέ αλλά έπεσα σε κατάθλιψη πολλές φορές και έπιασα τον εαυτό μου να νιώθει φόβο. Αναθεώρησα να μην μισώ, να μην τσακώνομαι, να μην δίνω μεγάλη σημασία σε κάτι», δήλωσε ακόμα. 

«Την Ηρώ Καριοφύλλη την έχω στο μυαλό μου και στην καρδιά μου σαν ένα δάκρυ που κυλάει και δεν εννοεί να σταματήσει. Η Ηρώ ήθελε να ζήσει με πάθος. Μου έστειλαν το βιβλίο που διάβαζε, το «Βίος και Πολιτεία» του Νίκου Καζαντζάκη, είναι το τελευταίο πράγματα που μου έχει μείνει από εκείνη» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Πέτρος Καρσιώτης στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.

