Ο Πέτρος Κωστόπουλος στον γιο του Μάξιμο: «Καλό ταξίδι στη νέα σου ζωή αγόρι μου» – Η συγκινητική ανάρτηση

Ο νεαρότερος από τα τρία παιδιά που απέκτησε ο γνωστός εκδότης με την Τζένη Μπαλατσινού, φεύγει στο εξωτερικό για να ξεκινήσει τις σπουδές του
Μάξιμος Κωστόπουλος και Πέτρος Κωστόπουλος
Μάξιμος Κωστόπουλος και Πέτρος Κωστόπουλος / NDP Photo

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στο Instagram μία άκρως συγκινητική στιγμή. Ο γνωστός εκδότης «ανέβασε» μία φωτογραφία που αποτυπώνει έναν τρυφερό αποχαιρετισμό με τον γιο του, Μάξιμο.

Η φωτογραφία, στην οποία ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο γιος του Μάξιμος αγκαλιάζονται σφιχτά στο αεροδρόμιο, συνοδευόταν από τη λιτή, αλλά βαθιά συναισθηματική λεζάντα: «Καλό ταξίδι στη νέα σου ζωή αγόρι μου».

Ο νεαρότερος από τα τρία παιδιά που απέκτησε ο γνωστός εκδότης με την Τζένη Μπαλατσινού, φεύγει στο εξωτερικό για να ξεκινήσει τις σπουδές του.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος με τον γιο του, Μάξιμο
Ο Πέτρος Κωστόπουλος με τον γιο του, Μάξιμο / πηγή Instagram

Ο Μάξιμος φαίνεται να ακολουθεί τα βήματα της μεγαλύτερης αδερφής του, Αμαλίας, η οποία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ και ζει μόνιμα στις ΗΠΑ.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Petros Kostopoulos (@petroskostopoulos)

 

Το μόνο σίγουρο είναι πως, παρά την απόσταση, ο Πέτρος Κωστόπουλος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του γιου του. Άλλωστε, όπως έδειξε και με την Αμαλία, η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για μια δυνατή και γεμάτη αγάπη σχέση.

