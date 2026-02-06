Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Έγινε με κατανόηση και αγάπη

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν κάποιες φήμες που ήθελαν ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ πήραν χωριστούς δρόμους.

Το ζευγάρι δεν είχε σχολιάσει κάτι τις προηγούμενες ημέρες, ώσπου την Παρασκευή (06.02.2026) ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε με τον τρόπο του τον χωρισμό τους όταν βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα». Ο γνωστός ηθοποιός ταυτόχρονα μίλησε με λόγια αγάπης για τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου ρώτησε τον Πέτρο Λαγούτη για την προσωπική του ζωή, εκείνος αρκέστηκε να πει: «Είμαι καλά. Πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό».

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη ό,τι έγινε, οπότε προχωράμε», ανέφερε ακόμα ο Πέτρος Λαγούτης για την προσωπική του ζωή, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο του τον χωρισμό του από τη σύντροφό του.

Παράλληλα, η συζήτηση στράφηκε γύρω από την πατρότητα και ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε με καμάρι για τους δύο γιους του, Δημήτρη και Γιωργή που είναι 24 και 22 ετών αντίστοιχα.

«Ο Δημήτρης θα γίνει 24 τον Αύγουστο και ο Γιωργής είναι 22. Μένουμε και μαζί και με μένα και με τη μαμά τους. Έχει αλλάξει τόσο πολύ η σχέση συνήθως στην εποχή μας γονιών – παιδιών. Δηλαδή νομίζω ότι και εμείς είμαστε τελείως άλλα μυαλά από τους γονείς μας και η εποχή τελείως άλλη. Οπότε είναι πιο εύκολο να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη και να μην υπάρχει το χάσμα που υπήρχε, γιατί εγώ νιώθω ότι με τους γονείς μας υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα, έτσι; Νομίζω ότι σήμερα δεν είναι έτσι συνήθως», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός για τους γιους του.

«Μου ‘χει μείνει πάρα πολύ η πρώτη στιγμή με τον Δημήτρη τον μεγάλο, όταν γυρίσαμε σπίτι απ’ το μαιευτήριο, που τον είχαμε σ’ ένα πορτ – μπεμπέ, μπαίνουμε στο σπίτι, κοιτάω τη Μυρτώ και της λέω “τώρα τι το κάνουμε;”. Το αφήσαμε πάνω στο τραπέζι, το αφήσαμε το παιδί πάνω στο τραπέζι, κοιμότανε κιόλας, και τον αφήσαμε πάνω στο τραπέζι και τον κοιτούσαμε. Έχω βιώσει και τα δύο παιδιά σε όλες τις περιόδους, δεν έφυγα ποτέ από κοντά τους», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Επίσης, ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε και για την πρώην σύζυγό του, Μυρτώ Αλικάκη, με την οποία διατηρούν άριστες σχέσεις, παρά τον χωρισμό τους.

«Στο δικό μου το μυαλό και της Μυρτώς, δεν άλλαξε ποτέ το ότι είμαστε οικογένεια. Δηλαδή ακόμα και την περίοδο του χωρισμού που λες τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα δεν χάσαμε ποτέ το κέντρο μας – που ήταν πάντα τα παιδιά. Όσο περνούσαν τα χρόνια η σχέση μας βελτιωνόταν και τα παιδιά εισπράττουν τη σχέση των γονιών. Οπότε για μένα δεν αξίζει ποτέ, για κανέναν λόγο να ρισκάρεις την ψυχική ισορροπία των παιδιών σου. Και νομίζω τα καταφέραμε», ανέφερε ο δημοφιλής καλλιτέχνης, προσθέτοντας ότι έχει χωρίσει από τη συνάδελφό του και μητέρα των παιδιών του από το 2010.