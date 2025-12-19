Ο Πιτ Ντέιβιντσον έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Το όνομα που θα δώσει στη νεογέννητη κόρη του

Την καλύτερη φάση της ζωής του διανύει ο γνωστός ηθοποιός Πιτ Ντέιβιντσον, καθώς η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι.

Ο γνωστός κωμικός που απασχόλησε στο παρελθόν τα φώτα της δημοσιότητας με τη σύντομη και θυελλώδη του σχέση με την Κιμ Καρντάσιαν απέκτησε ένα υγιές κοριτσάκι. Την αποκάλυψη έκανε το μοντέλο στο Instagram, δημοσιεύοντας μία σειρά από φωτογραφίες του ηθοποιού Πιτ Ντέιβιντσον και της κόρης τους.

«Το τέλειο αγγελούδι μας ήρθε στον κόσμο στις 12/12/2025. Το καλύτερο δημιούργημά μου μέχρι τώρα. Ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη χαρά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Έλσι Χιούιτ.

A post shared by elsie (@elsie)

Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει στην κόρη του το όνομα Σκότι, προς τιμήν του πατέρα του ηθοποιού, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Όταν ο Πιτ Ντέιβιντσον ήταν μόλις 7 ετών, ο πατέρας του, Σκοτ Μάθιου Ντέιβιντσον υπηρετούσε ως πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη και χάθηκε εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κωμικός βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν έγινε ζευγάρι με την Κιμ Καρντάσιαν. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2022 η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας και ο κωμικός του «Saturday Night Live» έβαλαν τέλος στο ειδύλλιό τους ύστερα από εννέα μήνες σχέσης.