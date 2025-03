Ο Πολ Μακάρτνεϊ στηρίζει την υποψηφιότητα του Τζο Κόκερ για ένταξη στο «Rock Hall of Fame»

Ο Πολ Μακάρτνεϊ (Paul McCartney) τάσσεται υπέρ της ένταξης του αείμνηστου τραγουδιστή Τζο Κόκερ (Joe Cocker) στο «Rock Hall of Fame».

Σε επιστολή του με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου ο Πολ Μακάρτνεϊ περιγράφει τον διάσημο τραγουδιστή και συνθέτη ο οποίος πέθανε το 2014 σε ηλικία 70 ετών, ως «σπουδαίο άνθρωπο και εξαιρετικό τραγουδιστή» με μοναδικό στυλ.

«Τραγούδησε ένα από τα κομμάτια μας, το «With A Little Help From My Friends», σε μια εκτέλεση, σε παραγωγή του Ντένι Κόρντελ (Denny Cordell), η οποία ήταν πολύ ευρηματική», έγραψε το θρυλικό «σκαθάρι» των Beatles.

«Και ενώ [ο Κόκερ] μπορεί να μην είχε ποτέ προσπαθήσει να μπει στο ‘Hall of Fame’», συνέχισε ο Μακάρτνεϊ, «ξέρω ότι θα ήταν εξαιρετικά χαρούμενος και ευγνώμων να είναι εκεί που του αξίζει, ανάμεσα σε μια τόσο λαμπρή παρέα».

Ο Κόκερ ο οποίος θα μπορούσε να διεκδικήσει την εισαγωγή του από το 1994, είναι υποψήφιος για πρώτη φορά με τους: Chubby Checker, Maná, Phish, Outkast, Billy Idol, Black Crowes και Bad Company. Μαζί τους βρίσκονται οι καλλιτέχνες που έχουν προταθεί ξανά και είναι οι: Mariah Carey, Oasis, White Stripes, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order και Soundgarden.

Το ονόματα θα ανακοινωθούν στα τέλη Απριλίου ενώ η τελετή εισόδου θα πραγματοποιηθεί στο Λος ‘Αντζελες το φθινόπωρο, σύμφωνα με το Variety.