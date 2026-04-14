Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάνει κούνια την 3χρονη κόρη του στην παιδική χαρά

Στην παιδική χαρά να περνάει χρόνο με την 3χρονη κόρη του εθεάθη ο 82χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο Ντε Νίρο απαθανατίστηκε την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026), στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης με τη σύντροφό του, Τίφανι Τσεν και την κόρη τους, Τζία. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ με μπουφάν και σκούφο, να βοηθάει την κόρη του να κάνει κούνια. Στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του φορώντας μαύρα γυαλιά, με την οποία ξεκίνησαν να βγαίνουν πριν από πέντε χρόνια.

Robert De Niro hits the playground with his 3-year-old daughter Gia in New York.



Η μικρή Τζία γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2023 και είναι το έβδομο παιδί του Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο ηθοποιός έχει αναφερθεί στην καθημερινότητά του ως πατέρας, δηλώνοντας ότι απολαμβάνει τον χρόνο με την κόρη του, ακόμη και μέσα από απλές στιγμές, όπως το να παρακολουθούν παιδικά προγράμματα.

Τα 7 παιδιά του Ντε Νίρο με 4 διαφορετικές γυναίκες

Η Gia ήταν η νεότερη προσθήκη στα άλλα έξι παιδιά της οικογένειας De Niro μεταξύ των οποίων η 57χρονη Drena και ο 48χρονος Raphael τους οποίους ο ηθοποιός έχει αποκτήσει με την πρώην του, Diahnne Abbott.

Oι 28χρονοι δίδυμοι γιοι του Aaron και Julian είναι καρποί του έρωτα του ηθοποιού με την Τοukie Smith. Ο De Niro είναι επίσης μπαμπάς του 27χρονου Elliot και της 13χρονης Helen από τον γάμο του με την Grace Hightower.

Το πρώην ζευγάρι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018 μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας.