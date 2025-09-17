Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έθαψε δύο γιους πριν τον θάνατό του – Ο αβάσταχτος πόνος του πατέρα

Η ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήταν μόνο γεμάτη λάμψη και επιτυχίες. Πίσω από τη χρυσή εικόνα του Χόλιγουντ, ο σπουδαίος ηθοποιός βίωσε αβάσταχτο πόνο, καθώς κλήθηκε να θάψει δύο από τα παιδιά του – τους γιους του Σκοτ και Τζέιμς.

Ένα είδωλο, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, ένθερμος υποστηρικτής του ανεξάρτητου κινηματογράφου που προωθούσε μέσω του Sundance Institute, οικολόγος με ακτιβιστική δράση, πέθανε ήσυχα στον ύπνο του στα 89 του χρόνια, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπήρξε όχι μόνο ένας θρύλος του αμερικανικού κινηματογράφου αλλά και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Δύο από αυτά – οι γιοι του Σκοτ και Τζέιμς – έφυγαν από τη ζωή πολλά χρόνια πριν εκείνον, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια στη δική του πορεία.

Ο χαμός του πρωτότοκου γιου μόλις 2,5 μηνών

Με την πρώτη του σύζυγο, τη Λόλα Βαν Βάγκενεν, ο Ρέντφορντ απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Σκοτ, τη Σόνα, τον Τζέιμς και την Έιμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο τους παιδί, ο Σκοτ, γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1959 αλλά πέθανε απρόσμενα μόλις 2,5 μηνών από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.

Χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή του στο Esquire U.K. (2017), ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον τραγικό χαμό:

«Ήμουν μόλις 21, η γυναίκα μου 20. Ξεκινάγαμε τη ζωή μας, εγώ μόλις ξεκινούσα την καριέρα μου στη Νέα Υόρκη. Φυσικά ήταν τραυματικό… τέτοια πράγματα δεν ξεχνιούνται ποτέ εντελώς. Επανέρχονται σε μικρές στιγμές, χωρίς καν να το συνειδητοποιείς».

Παραδέχτηκε επίσης πως έκανε ψυχοθεραπεία για να διαχειριστεί τον πόνο, αλλά – όπως είπε χαρακτηριστικά – «κατέληγα να αναλύω τον ίδιο τον αναλυτή».

Ο αγώνας και ο θάνατος του Τζέιμς

Ο δεύτερος γιος του, Τζέιμς, διαγνώστηκε ως ενήλικας με μια σοβαρή ασθένεια στο ήπαρ. Το 1993 υποβλήθηκε σε δύο μεταμοσχεύσεις ήπατος και μέσα από αυτή την εμπειρία ίδρυσε τον οργανισμό James Redford Institute for Transplant Awareness, ενώ γύρισε και το ντοκιμαντέρ The Kindness of Strangers (1999), αφιερωμένο στους δωρητές και λήπτες οργάνων.

Το 2018 η νόσος επανεμφανίστηκε και έναν χρόνο αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο στο ήπαρ. Ο Τζέιμς πέθανε τον Οκτώβριο του 2020 σε ηλικία 58 ετών. Η σύζυγός του, Κάιλ, ανακοίνωσε τον θάνατό του με ανάρτηση στα social media, γράφοντας ότι «έφυγε περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 — kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020

Μετά την απώλεια του Τζέιμς, εκπρόσωπος του Ρέντφορντ είχε δηλώσει: «Ο Ρόμπερτ πενθεί μαζί με την οικογένειά του και ζητά ιδιωτικότητα. Ο πόνος από την απώλεια ενός παιδιού είναι ανυπόφορος».

Ήδη από το 1998, σε συνέντευξή του στο People, ο ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πως η πατρότητα ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του:

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλα ήταν εύκολα για μένα, αλλά η μεγαλύτερη δυσκολία είναι όταν τα παιδιά σου έχουν προβλήματα. Έχουμε δεχτεί τόσα χτυπήματα ως οικογένεια που κανείς δεν γνωρίζει. Αν με ρωτούσε κάποιος ποιο είναι το σπουδαιότερο επίτευγμά μου, θα έλεγα: τα παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί».