Ο Σάκης Κατσούλης διηγήθηκε στον γιο του την γνωριμία με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη – «8 χρόνια μετά ήρθες εσύ»

Με την καθημερινότητα του να έχει αλλάξει πλήρως του τελευταίους μήνες ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε ενα πολύ τρυφερό βίντεο με τον μικρό του γιο. Η σύζυγός του Μαριαλένα Ρουμελιώτη δεν έλειψε από την «κουβέντα» τους.

Ο επιχειρηματίας, Σάκης Κατσούλης, θέλησε να διηγηθεί στον γιο του την ιστορία αγάπης του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και να του εξηγήσει πώς γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν. Βέβαια ο μικρός φαίνεται πως είχε εντελώς διαφορετικά σχέδια και δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση να ακούσει ολόκληρη την αφήγηση.

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«Εγώ πάντως προσπάθησα! Τι να κάνω; Ήθελα να του πω πώς γνωριστήκαμε η μαμά με τον μπαμπά! Ανεβαίνει στο TikTok σχεδόν ολόκληρη η ιστοριούλα! Ό,τι πρόλαβα…», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο.

Η στιγμή έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία, αφού η ιστορία του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη πέρασε από αρκετά κεφάλαια μέχρι να φτάσει στη δημιουργία της δικής τους οικογένειας.

Όπως εξήγησε ο Σάκαης Κατσούλης στον γιο του «όλα ξεκίνησαν από έναν καφέ και 8 χρόνια μετά ήρθες εσύ».

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@sakiskatsoulis Daily routine..!! Και φυσικά best hour of the day.!! Κάθε μέρα και μια ιστοριούλα… πότε να προλάβω να του πω για όλα αυτά που έχουμε περάσει μαζί..; .. Next story? ♬ πρωτότυπος ήχος – Sakis Katsoulis

Οι δυο τους είχαν αποκαλύψει στο παρελθόν πως, όταν γνωρίστηκαν, η Μαριαλένα δεν ήταν αρχικά θετική απέναντι στο επίμονο φλερτ του. Τελικά ήρθαν πιο κοντά, έγιναν ζευγάρι και συγκατοίκησαν για δύο χρόνια, πριν αποφασίσουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Η ζωή, ωστόσο, είχε διαφορετικό σχέδιο για εκείνους, αφού η κοινή παρουσία τους στο Survivor τους έφερε και πάλι κοντά.

Στα τέλη του 2025, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ανοίγοντας όπως είχε γράψει τότε η ίδια «το πιο ιερό κεφάλαιο» της ζωής τους. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε στον κόσμο ο γιος τους και άλλαξε ολοκληρωτικά την καθημερινότητά τους.