Ο Σάββας Πούμπουρας είχε ατύχημα: «Είναι η πρώτη φορά που παθαίνω κάτι σοβαρό»

Ένα απρόσμενο ατύχημα κατάφερε να αλλάξει τα σχέδια που έκανε ο Σάββας Πούμπουρας, μόλις λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός παρουσιαστής μέσω μία σειρά από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, έσπασε δύο δάχτυλα στο πόδι του και αυτή η κατάσταση τον ταλαιπωρεί ιδιαίτερα καθώς ο Σάββας Πούμπουρας είναι ένας άνθρωπος υπερδραστήριος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έσπασα 2 δάχτυλα στο πόδι. Οk. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει χειρότερο από το να πεις σε υπερδραστήριο άτομο να μείνει ακίνητο…

Θα τρελαθώ. Αύριο προπόνηση και όπου πάει.

Ο λόγος που γίνεται αυτό το story είναι όχι για οίκτο, αλλά για να κάνουμε μαζί το ταξίδι του: “Όταν σου λένε δεν γίνεται”, να τους δείχνεις ότι μπορείς να το κάνεις χειρότερα», έγραψε μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Σάββας Πούμπουρας στην ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο δάσκαλος με έβρισε και με έστειλε σπίτι. Με το νέο έτος πάλι…

Σας παρακαλώ μην στέλνετε “περαστικά”. Μην το κάνετε. Ό,τι ανεβαίνει έχει να κάνει με τη διαχείρηση του στρες και την αλλαγή της καθημερινότητας σε τέτοιες συνθήκες.

Αν μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε 1 γραμμάριο γνώσης από τέτοιες καταστάσεις, καλό είναι», έγραψε σε δεύτερο βίντεο που μοιράστηκε ο γνωστός παρουσιαστής.

«Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που παθαίνω κάτι τόσο σοβαρό 45 χρόνια τώρα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μου το έφερα στο τέλος της χρονιάς, σαν να μου λέω: κάλμαρε λίγο, μάθε κάτι μέσα από αυτό. Κάτι θέλει να μου μάθει. Μια χρονιά άκρως διδακτική για μένα. Επίσης σε ένα πολύ μικρό ποσό, μπορώ να καταλάβω πώς ζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα», είπε ο Σάββας Πούμπουρας σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε στα stories του.

Τα τελευταία χρόνια ο Σάββας Πούμπουρας απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα και μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Happy Day» δεν επιθυμεί να βρίσκεται στα φώτα δίνοντας συνεντεύξεις.

«Δεν θέλω να δίνω άλλες συνεντεύξεις. Αυτή είναι η επιλογή μου κι είμαι οκ και ζω υπέροχα με αυτό. Δεν ξέρω αν θα επέστρεφα. Ποιος ξέρει; Μπορεί αύριο να πεθάνω», είχε αναφέρει ο Σάββας Πούμπουρας τον Φεβρουάριο του 2025.