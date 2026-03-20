Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποχαιρέτησε δημοσίως τον Τσακ Νόρις: Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη

«Ήταν υπέροχος άνθρωπος, τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε ακόμα ο παλιός του φίλος και συνάδελφος
O Σιλβέστερ Σταλόνε / REAUTERS / Laurent Zabulon / ABACAPRESS.COM

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να πει το «στερνό αντίο» στον θρυλικό Τσακ Νόρις ο καλός του φίλος και συνάδελφος, Σιλβέστερ Σταλόνε

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στον κινηματογράφο και όπως αναφέρει ο Σιλβέστερ Σταλόνε ο Τσακ Νόρις ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος καθώς και σωστός Αμερικανός.

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

 
 
 
 
 
Παράλληλα έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια του γνωστού ηθοποιού που πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του την Παρασκευή (20.03.2026).

Σημειώνεται ότι για τον Τσακ Νόρις έχουν γραφτεί και ειπωθεί εκατομμύρια αστεία και απολαυστικά ανέκδοτα που αφορούν τις υπερδυνάμεις του.

