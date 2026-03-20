O Τσακ Νόρις δεν πέθανε, έδωσε άδεια στον εαυτό του να ξεκουραστεί: Τα πιο επικά ανέκδοτα για τον θρυλικό ηθοποιό

Ο Τσακ Νόρις πέρασε στην αιωνιότητα και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν πρόκειται για ακόμα ένα ακατόρθωτο κατόρθωμα του ηθοποιού, που μπορούσε να κάνει τα πάντα στις ταινίες του. Το τελευταίο ανέκδοτο για εκείνον λέει, λοιπόν, ότι δεν πέθανε αλλά άφησε τον εαυτό του να ξεκουραστεί.

Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που ο Τσακ Νόρις έμεινε στην ιστορία και ως… ανέκδοτο, καθώς ήταν άτρωτος, μοναδικός και καλύτερων των καλλιτέρων. Δυστυχώς, η οικογένειά του την Παρασκευή (20.03.2026) ανακοίνωσε ότι ο διάσημος σταρ άφησε την τελευταία του πνοή και από δω και πέρα θα χαμογελάμε λίγο πιο… πικρά κάθε φορά που ακούμε ένα από τα εκατομμύρια αστεία που έχουν γραφτεί και ειπωθεί για εκείνον.

Τα 91 πιο επικά ανέκδοτα για τον Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις δεν πέθανε, έδωσε άδεια στον εαυτό του να ξεκουραστεί.

Ο Τσακ Νόρις έχει βάλει κουρτίνες στα Windows.

Όταν ο Chuck Norris εκτέθηκε στον κοροναϊό, ο ιός στάλθηκε σε απομόνωση.

Κάθε χρόνο, η γρίπη παίρνει ένα εμβόλιο Chuck Norris.

Όταν ο Τσακ Νόρις βάζει το χέρι του στην πρίζα, το ρεύμα παθαίνει ηλεκτροπληξία.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ανάψει φωτιά με έναν μεγεθυντικό φακό, τη νύχτα.

Όταν ο Τσακ Νόρις κοιτάζεται στον καθρέφτη, δεν υπάρχει αντανάκλαση. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας.

Ο Τσακ Νόρις δαγκώθηκε κάποτε από μια κόμπρα. Μετά από πέντε αγωνιώδεις ημέρες, η κόμπρα πέθανε.

Όταν ο Τσακ Νόρις πατάει ένα Lego, το Lego κλαίει.

Ο Τσακ Νόρις γνωρίζει το τελευταίο ψηφίο του αριθμού π.

Το Σινικό Τείχος της Κίνας χτίστηκε για να εμποδίσει τον Τσακ να εισέλθει στην Κίνα. Δυστυχώς, το πείραμα ήταν ανεπιτυχές.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαιρέσει με το μηδέν.

Αν γράψετε «Chuck Norris» στις εξετάσεις σας, θα γίνετε δεκτός σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο.

Ο Τσακ Νόρις κάποτε παρήγγειλε ένα Big Mac στο Burger King και το πήρε.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να παρακολουθήσει μια εκπομπή 60 λεπτών σε 20 λεπτά.

Η κλωτσιά του Τσακ Νόρις με το U-turn είναι η αγαπημένη μέθοδος θανατικής ποινής σε 16 πολιτείες.

O Tσακ Νόρις λέει «έλα ντε» και το «ντε» έρχεται.

Ο Tσακ Νόρις βγάζει άσσο από αμάνικο πουκάμισο.

Ο Tσακ Νόρις έχασε τη παρθενιά του πριν τον πατέρα του.

Ο Tσακ Νόρις πίνει internet cafe!

Όταν ο Νώε έφτιαχνε την κιβωτό, ο Τσακ Νόρις ήταν σε κρουαζιερόπλοιο.

Ο Tσακ Νόρις πήγε στον ήλιο και κάθισε δύο βράδια.

Ο Tσακ Νόρις μπορεί να «ξε – χτυπήσει» μια ομελέτα και να την ξανακάνει αυγό.

Ο Τσακ Νόρις έχει φωτογραφίες της Ακρόπολης, όταν ήταν ακόμα οικόπεδο.

Όταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ ανακάλυψε το τηλέφωνο βρήκε δύο αναπάντητες από τον Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις έραψε το Σχιστό.

Μια φορά ο Τσακ Νόρις σκόνταψε και έπεσε κάτω όρθιος.

Όταν ο Κολόμβος ανακάλυπτε την Αμερική ο Τσακ Νόρις έβλεπε NBA.

Ο Ησαϊας χορεύει Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει κάμψεις, σπρώχνει τη Γη πάνω – κάτω…

Όταν ο Τσακ Νόρις ρίχνει το μπούμεράγκ του, αυτό φοβάται να γυρίσει πίσω.

Όταν ο Τσακ Νόρις πάει να φάει σε εστιατόριο, οι σερβιτόροι του αφήνουν πουρμπουάρ.

Ο Τσακ Νόρις βρήκε ορθογραφικό λάθος στο λεξικό του Μπαμπινιώτη.

Ο Τσακ Νόρις δε μεγαλώνει! Απλά ανεβαίνει level.

Τα φαντάσματα μαζεύονται γύρω από τη φωτιά και λένε ιστορίες του Τσακ Νόρις.

Ο Ιησούς μπορεί να περπάτησε πάνω στην θάλασσα αλλά ο Τσακ Νόρις κολύμπησε στην ξηρά.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ανάψει φωτιά, τρίβοντας δύο παγάκια.

Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα στον ακέφαλο καβαλάρη.

Μπορεί εσύ να μην την παλεύεις, αλλά ο Τσακ Νόρις την παλεύει πάντα.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διασπάσει το άτομο… με τα δόντια του.

Ο Τζακ Μπάουερ ισχυρίστηκε πως κάποτε σκότωσε 100 άτομα και μετά του τελείωσαν οι σφαίρες. Ο Τσακ Νόρις κάποτε έριξε 100 σφαίρες και μετά του τελείωσαν τα άτομα.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να βάλει τρίποντο από την γραμμή των βολών.

Πως ψαρεύει ο Τσακ Νόρις; «Εσύ, εσύ και εσύ… έξω».

Γιατί δεν υπάρχει ζωή στον Άρη; Γιατί ο Τσακ Νόρις είναι ΠΑΟΚ…

Ο Τσακ Νόρις έδωσε άδεια στη… σημαία.

Ο Τσακ Νόρις βάφτισε τον νονό του…

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να πιεί γάλα από το… γαλακτομπούρεκο.

Όταν ο Τσακ Νόρις πηγαίνει για τρέξιμο, φοράει ένα ζευγάρι Puma ζωντανά.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να αφήσει δαγκωματιά στο νερό.

Ο Τσακ Νόρις έπαιξε μια φορά Ρωσική Ρουλέτα με γεμάτο όπλο και κέρδισε.

Ο Τσακ Νόρις κούναγε την κούνια που τον κούναγε!

Ο Τσακ Νόρις πέταξε το μήλο στον Νεύτωνα.

Ο Τσακ Νόρις όχι μόνο ανακάλυψε το αεικίνητο αλλά του έχει ήδη αλλάξει δύο φορές δίσκο – πλατό.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να «σπάσει» στο μπιλιάρδο χωρίς να χρησιμοποιήσει τη λευκή μπάλα… ούτε καν τη στέκα.

Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι η ενέργεια που υπήρξε κατά τη διάρκεια του Big Bang είναι περίπου ίση με 1 ΣΚτΤΝ (Στριφογυριστή Κλωτσιά του Τσακ Νόρρις)

Το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί… ο Τσακ όχι.

Όταν ο Τσακ Νόρις κοιτάζει τα πορτοκάλια, αυτά γίνονται χυμός.

Όταν ο Τσακ γυμνάζεται το μηχάνημα δυναμώνει.

Οι μπότες κάποιων καουμπόηδων είναι φτιαγμένες από αληθινό δέρμα. Οι καουμπόικες μπότες του Τσακ Νόρις είναι φτιαγμένες από αληθινούς καουμπόηδες.

Ο Τσακ Νόρις συνδέεται στο ίντερνετ με σύνδεση «τσακ μπαμ».

Το οξυγόνο χρειάζεται τον Τσακ για να ζήσει.

Ο Τσακ Νόρις όταν κοιμάται δεν βλέπει όνειρα, τα όνειρα βλέπουν τον Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που χτύπησε το… ρεύμα.

Ο Τσακ Νόρις έκανε προσπέραση…. σε καρουζέλ.

Ο Τσακ Νόρις δε φοράει γυαλιά ηλίου. Ο ήλιος φοράει γυαλιά «Τσακ Νόρις».

Ο Τσακ Νόρις δεν φοράει ρολόι, γιατί αυτός αποφασίζει τι ώρα είναι.

Ο Τσακ Νορις έγραψε το βιβλίο Guiness.

Ο Τσακ Νορις τερμάτισε το Guitar Hero με μπουζούκι.

Ο Τζακ Νορις όταν εκτελούσαν μια συν μια βολές στο μπάσκετ χτυπούσε κατευθείαν τη δεύτερη.

Αρχιμήδης: «Εύρηκα», Τσακ Νόρις: «Άργησες».

Το άλογο του Τσακ Νόρις έχει 500 αυτοκίνητα.

Ο Τσακ Νόρις έχει δει τον Johnnie Walker να κάθεται.

Ο Τσακ Νόρις κρατάει ενός λεπτού σιγή σε 30 δευτερόλεπτα.

Ο Τσακ Νόρις κάποτε έφαγε μια τούρτα πριν προλάβουν να του πουν οι φίλοι του ότι ήταν μέσα και μια στριπτιζέζ.

Όταν πέφτει ο Τσακ Νόρις τα άστρα κάνουν μια ευχή.

Ο Τσακ Νόρις φέρνει εξάρες με ένα ζάρι.

Όταν ο άνθρωπος έφαγε κρέας για πρώτη φορά, ο Τσακ Νόρις είχε ήδη χοληστερίνη.

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κάνει forward στο ραδιόφωνο.

Ο Τσακ Νόρις σκίζει σελίδες του ίντερνετ.

Ο παράδεισος μπορεί να περιμένει. Ο Τσακ Νόρις όχι.

Το σπίτι του Τσακ Νόρις δεν έχει πόρτες. Περνάει από τους τοίχους.

Ο Τσακ Νόρις ξέρει «ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου, ποιος».

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να χειροκροτήσει με ένα χέρι.

Ο Τσακ Νόρις τρώει «μαλλί του γέρου».

Ο Τσακ Νόρις μπορεί να φάει σούπα με πιρούνι.

Ο Τσακ Νόρις απέναντι σε 7 κακούς βγάζει το εξάσφαιρο. Ο 7ος πεθαίνει από σεβασμό.

Όταν ο Zuckerberg δημιούργησε το Facebook βρήκε αίτημα φιλίας από τον Τσακ Νόρις.

O Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έχει laptop της apple με το μήλο… ολόκληρο.

Όταν ο Θεός έδωσε στον Μωυσή τις 10 εντολές χαραγμένες σε πέτρινες πλάκες, ο Τσακ Νόρις τις είχε ήδη σε φλασάκι.

Το νερό πνίγεται αν μείνει για πολλά δευτερόλεπτα μέσα στον Τσακ Νόρις.

Ο σατανάς είδε τον Τσακ Νόρις και έκανε τον σταυρό του.

Ποιος ήταν ο Τσακ Νόρις

Στις 10 Μαρτίου του 1940 γεννήθηκε ο Καρλ Ρέι Νόρις, από πατέρα οδηγό φορτηγού και μακρινής καταγωγής Τσερόκι και μητέρα ιρλανδικής καταγωγή. Όταν ήταν 16 χρόνων, οι γονείς του χώρισαν, ενώ ήδη στο σχολείο περνούσε δύσκολα, καθώς οι συμμαθητές του τον πείραζαν για την ινδιάνικη καταγωγή του. Εκείνος ήταν ντροπαλός, δεν τα κατάφερνε στα μαθήματα αλλά ούτε και στα αθλήματα. Από μικρός, ο Τσακ Νόρις ονειρευόταν να γίνει δυνατός και κάποια στιγμή τα κατάφερε.

Μεγαλώνοντας, χωρίς τη βοήθεια του πατέρα του, ο οποίος είχε θέματα με αλκοολισμό, στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τα δυο μικρότερα αδέλφια του και τη μητέρα του. Τελείωσε το σχολείο και το 1958 παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, την Ντάιαν Χόλτσεκ, με την οποία απέκτησε δυο παιδιά και έζησαν μαζί για 30 χρόνια.

Αμέσως μετά τον γάμο του, μπήκε στην Πολεμική Αεροπορία, ως αερονόμος, μακριά από συρράξεις και κινδύνους, υπηρετώντας από μακριά στον πόλεμο της Κορέας. Εκεί του έβγαλαν το παρατσούκλι «Τσακ» που κράτησε και στην κινηματογραφική του καριέρα.

Τότε γοητεύτηκε από μία νέα πολεμική τέχνη, που προερχόταν από την Κορέα και αναπτυσσόταν όλο και περισσότερο, την Tang Soo Do Moo Duk Kwan, παρακολουθώντας μαθήματα. Εκπαιδευτής του ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ο Τζεν Τζουν Κιμ, ενώ όταν αποστρατεύτηκε, ίδρυσε τη δική του σχολή, έχοντας διάσημους μαθητές, όπως τον Στιβ ΜακΚουίν και την Πρίσιλα Πρίσλεϊ.

Έπειτα άρχισε να παίρνει μέρος σε αγώνες, αρχικά χάνοντας συνεχώς, αλλά στη συνέχεια κέρδισε διαδοχικά το Εθνικό Πρωτάθλημα Καράτε στις ΗΠΑ, το Παγκόσμιο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα και πολλά άλλα.

Συνολικά, ο Τσακ Νόρις έκανε ένα μεγάλο ρεκόρ με 65 νίκες και μόνο πέντε ήττες, έως την απόσυρσή του το 1974.

Η καριέρα στον κινηματογράφο

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα μετά από παρότρυνση του Στιβ ΜακΚουίν – και το 1972 έπαιξε έναν ρόλο απέναντι στον θρύλο των πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, στην ταινία «Ο Κίτρινος Πράκτωρ Εναντίον της Μαφίας».

Την πρώτη πρωταγωνιστική του εμφάνιση την έκανε στην περιπέτεια δράσης «Ορμήστε και Σπάστε τα», ενώ τα επόμενα δυο χρόνια πήρε μέρος στις ταινίες «Οι Μάγκες Φοράνε Μαύρα» και ο «Τιμωρός του Χονγκ Κονγκ».

Παράλληλα, ο Τσακ Νόρις πρωταγωνίστησε στην πολεμική περιπέτεια «Ο Βετεράνος» (1984), στην οποία υποδύθηκε έναν πρώην αιχμάλωτο που επιστρέφει στο Βιετνάμ, για να απελευθερώσει Αμερικάνους αιχμαλώτους, από τους «απαίσιους» Βιετναμέζους. Μάλιστα, η επιτυχία της ταινίας έφερε ακόμη δυο συνέχειες, ενταγμένες στην «καμπάνια» της συντηρητικής Αμερικής του Ρίγκαν, για την επούλωση των τραυμάτων που άφησε στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Βιετνάμ.

Το 1985 κι ενώ γυρίζει ταινίες σε ρυθμό οπλοπολυβόλου, έπειτα από την τεράστια επιτυχία του «Ράμπο: Το Πρώτο Αίμα», με τον Σταλόνε, ήρθε η ώρα του Τσακ Νόρις να κάνει ακόμη έναν κινηματογραφικό θρίαμβο επί των Βιετκόνγκ, με την ταινία «Ράντο, Οργισμένο Αίμα».

Παράλληλα έπαιξε, στην αστυνομική περιπέτεια της ίδιας χρονιάς «Κώδικας Σιωπής» και έλαβε καλές κριτικές, ενώ τον επόμενο χρόνο πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία δράσης «Δύναμη Δέλτα», έχοντας δίπλα του τον διάσημο σκληρό του Χόλιγουντ, Λι Μάρβιν. Ήταν μια ταινία με θέμα μία ομάδα κομάντος που προσπαθεί να εξοντώσει Παλαιστίνιους τρομοκράτες, οι οποίοι είχαν καταλάβει ένα επιβατικό αεροπλάνο της γραμμής Αθήνα – Ρώμη.

Ο Τσακ Νόρις συνέχισε να γυρίζει πυρετωδώς ταινίες, οι τίτλοι, όπως αποδόθηκαν στην Ελλάδα, είναι χαρακτηριστικοί: «Ένας Αλλά Λύκος», «Η Ώρα του Γερακιού», «Ο Τελευταίος Ήρωας», «Ο Ήρωας και ο Δολοφόνος», «Ο Άνθρωπος του Προέδρου».

Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, ο Τσακ Νόρις είδε τις ταινίες του να χάνουν τη δημοφιλία τους και τα εισιτήρια στους κινηματογράφους να πέφτουν. Έτσι, άρχισε να αραιώνει τις εμφανίσεις του και επικεντρώθηκε στην τηλεόραση, όπου γνώρισε, μία ακόμη επιτυχία με την σειρά «Walker, Texas Ranger», υποδυόμενος για 8χρόνια, μέχρι το 2001, τον Γουόκερ, έναν αμείλικτο διώκτη του εγκλήματος, ενώ στη συνέχεια έκανε κάποια περάσματα από ταινίες, όπως στους «Αναλώσιμους 2» και εμφανίστηκε κυρίως σε διαφημίσεις για όργανα γυμναστικής.