Ο Σωτήρης Τσαφούλιας για τις αμβλώσεις: Υπάρχει ιερέας που καλεί τον κόσμο να με δολοφονήσει

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας παραχώρησε συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του Γιάννη Δαββέτα και ένα απόσπασμα μεταδόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15-02-2026) στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha. Σε αυτό ο σκηνοθέτης αναφέρεται στις ακραίες αντιδράσεις ορισμένων μετά τις απόψεις που διατύπωσε αναφορικά με τις αμβλώσεις.

«Υπάρχει ιερέας που καλεί τον κόσμο να με δολοφονήσει επειδή “είμαι υπέρ του να σκοτώνονται παιδιά”, τις αμβλώσεις θεωρεί παιδιά αλλά είναι ιερέας τώρα αυτός και διδάσκει» είπε ο Σωτήρης Τσαφούλιας και συνέχισε αναφερόμενος στον συγκεκριμένο κληρικό:

«Λέει το “σούργελο με την κοτσίδα”, ο “ατάλαντος σκηνοθέτης”, το “άπλυτο κομμούνι”, δεν έχω υπάρξει ποτέ αριστερός στη ζωή μου. Θέλω να τον επισκεφθώ αυτόν τον ιερέα για μια εξομολόγηση. Βάλε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία για να προφυλάξεις τον κόσμο άμα θες», είπε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Ο 50χρονος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου πρόσθεσε πως: «Η ελευθερία δεν είναι δικαίωμα είναι υποχρέωση. Ελευθερία δεν σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω».

Τι είχε πει παλαιότερα ο Σωτήρης Τσαφούλιας για τις αμβλώσεις

Ο σκηνοθέτης είχε μιλήσει για τις αμβλώσεις στα τέλη Ιανουαρίου, όταν είχε βρεθεί καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού. «Αν η άμβλωση ήταν δολοφονία, τότε το κράτος θα έπρεπε να υποχρεώνει όλους τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα σώματά τους για να στηρίζουν τη ζωή ενός άλλου σώματος. Αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα του το είχε εξασφαλίσει χωρίς το σώμα που το κυοφορεί. Από τη στιγμή που το έμβρυο δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, τότε η κουβέντα που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι για το δικαίωμα στη ζωή αλλά για την εξουσία πάνω σε ένα ξένο σώμα» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Σωτήρης Τσαφούλιας είχε συστήσει στην Μαρία Καρυστιανού να μην παρασύρεται από παγίδες που της στήνουν για να την αποδομήσουν. «Κάποια στιγμή να πάρει θέση για πολλά πράγματα» είχε προσθέσει.