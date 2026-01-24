Σωτήρης Τσαφούλιας: Η Μαρία Καρυστιανού δεν πρέπει να παρασύρεται από παγίδες που της στήνουν για να την αποδομήσουν

Για τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Σωτήρης Τσαφούλιας, τονίζοντας ότι εκείνη, η Μάγδα Φύσσα και όλες οι μανάδες που έχουν χάσει τα παιδιά τους είναι πρόσωπα που πρέπει να μας ενώνουν.

Ωστόσο, ο γνωστός σκηνοθέτης, μιλώντας στον «αέρα» της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο (24.01.2026) σημείωσε ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν πρέπει να παρασύρεται από παγίδες που της στήνουν για να την αποδομήσουν. Παράλληλα, τόνισε ότι ήταν σφάλμα της η δήλωση για τις αμβλώσεις.

«Αρχικά θέλω να πω ότι μία μάνα, όπως και η κυρία Φύσσα, όπως και η κυρία Καρυστιανού, η οποία δεν μένει αποκλειστικά και στενά στη θλίψη της απώλειας που βιώνει, αλλά κάνει μια προσπάθεια να μην ξαναβιώσει καμία μάνα και κανένας πατέρας κάτι αντίστοιχο, αυτομάτως μετατρέπεται σε μάνα όλων μας. Σε ένα σύμβολο που η ζωή την έφερε να γίνει σύμβολο, δεν νομίζω ότι είχε καμία τέτοια επιθυμία ούτε καν η ίδια, αλλά στέκεται στο ύψος αυτού του συμβόλου και έρχεται να αλλάξει κάτι», είπε ο Σωτήρης Τσαφούλιας μόλις ρωτήθηκε για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Θεωρώ λοιπόν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος που έρχεται στην πολιτική με ένα τέτοιο εφαλτήριο, τον χαμό του παιδιού της και ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να αλλάξει τα κακώς κείμενα και την ατιμωρησία, δεν πρέπει να παρασύρεται από παγίδες που της στήνουν οι οποιοσδήποτε για να την αποδομήσουν ή να ρίξουν την αξία της προσπάθειάς της και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάει τον ρόλο ότι είναι η μάνα πολλών περισσότερων και να προσπαθεί να μην πέφτει σε αυτή την παγίδα για να μη γίνεται διχαστική», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά ο Σωτήρης Τσαφούλια αναφέρθηκε σε όλες τις μάνες που έχουν χάσει τα παιδιά τους, υπογραμμίζοντας ότι τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και η Μάγδα Φύσσα, είναι πρόσωποα που δεν πρέπει να διχάζουν την ελληνική κοινωνία.

Η κυρία Καρυστιανού, όπως και η κυρία Φύσσα, όπως και όλες οι μανάδες και πολλές που δεν ξέρουμε και άλλες που ξέρουμε, είναι πρόσωπα που πρέπει να μας ενώνουν, δεν είναι πρόσωπα που πρέπει να μας διχάζουν. Γι’ αυτό πρέπει να στέκονται πιο προσεκτικά στις παγίδες που τους ανοίγουν», ξεκαθάρισε.

«Κάποια στιγμή να πάρει θέση για πολλά πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος νοήμων που περιμένει από μια μάνα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια αυτά τα πράγματα, να σου μιλήσει για δείκτες ειδικής ρευστότητας, στάση πληθωρισμού, ανακεφαλαίωση τραπεζών ή θέματα αμβλώσεων. Στο συγκεκριμένο θεωρώ ότι ήταν σφάλμα της και η δήλωσή της και το να μπει σε αυτό το πεδίο συζήτησης», είπε ακόμα ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Τα έχουμε δει τα πεδία της συζήτησης, έχουμε δει ανθρώπους που ξέρουνε υπέροχα τους οικονομικούς δείκτες, υπέροχα το τι πρέπει να γίνει σωστά, όμως τίποτα δεν φτιάχνει και τίποτα δεν αλλάζει. Άρα δεν περιμένουμε αυτό, από μία γυναίκα στο πρόσωπο της οποίας συσπειρωθήκαμε όλοι», πρόσθεσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.