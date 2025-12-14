Ο Σπύρος Μαρτίκας απαντά στα αρνητικά σχόλια για τις AI φωτογραφίες με τον Παντελή Παντελίδη: «Τι σκοπό να έχω; Δημοσιότητα; Έχω»

Ο Σπύρος Μαρτίκας έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον Παντελή Παντελίδη, τις οποίες έφτιαξε μέσω της AI τεχνολογίας. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε σοκ σε κάποιους και την οργή άλλων χρηστών του δημοφιλές κοινωνικού δικτύου.

Μάλιστα, ο Πέτρος Κωστόπουλος ξέσπασε δημοσίως εναντίον του γνωστού φαρμακοποιού, δηλώντας ότι αυτό που έκανε ήταν κατάπτυστο. Ο Σπύρος Μαρτίκας το πρωί της Κυριακής (14.12.2025) παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις, τονίζοντας ότι είναι μεγάλος θαυμαστές του Παντελή Παντελίδη.

«Έφτιαξα τις φωτογραφίες με τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα της γιορτής μου, με τη χρήση AI. Φοβερή τεχνολογία, μας βοηθάει πάρα πολύ. Είδα τα αρνητικά σχόλια, αλλά γιατί; Πείτε μου, πού είδατε ασέβεια εσείς σε αυτή την ανάρτηση; Πού είδατε ασέβεια; Είμαι τεράστιος θαυμαστής ενός ανθρώπου που άφησε ιστορία και δεν πρόλαβε, άφησε… μίλησε στις καρδιές όλου του κόσμου. Και τον τίμησα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ήταν μεγάλη μου επιθυμία να τον είχα γνωρίσει και δεν τον γνώρισα», είπε αρχικά ο πρώην παίκτης του «Survivor».

«Με τη βοήθεια της τεχνολογίας δημιούργησα κάτι, το οποίο… ταπεινά θα ήθελα να το ζήσω. Και δεν τα κατάφερα. Και έχω αναρτήσει πραγματικά με ψυχή μια αποθέωση στο πρόσωπό του. Το διαβάσατε το κείμενο; Να μην ξανακούσουμε δηλαδή τα τραγούδια του; Ε; Ακούω και Michael Jackson, να μην ξανακούσω Michael Jackson; Δεν το καταλαβαίνω.

Σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκα να κατεβάσω την ανάρτηση. Μου γράψανε μήνυμα από το fan club του Παντελή Παντελίδη, πολύ εγκάρδιο και πολύ καλό και τους απάντησα. Κάνανε το ανεβάσανε σε story και το έκανα και repost και τους ευχαριστώ», είπε ακόμα ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Μου γράψανε “σε ευχαριστούμε για όλο αυτό, σε ευχαριστούμε που κόλλησαν πληροφορίες και στοιχεία που ανακαλύφθηκαν τώρα, κομμάτια που λείπανε, κομμάτια που λείπανε σε ένα παζλ με μεγάλες απορίες», είπε για το μήνυμα που έλαβε από τους θαυμαστές του Παντελή Παντελίδη.

«Τι σκοπό να έχω; Δημοσιότητα; Έχω. Τα άσχημα σχόλια γράφτηκαν ήταν ” για λίγη δημοσιότητα” και “για likes”, “εκμεταλλεύτηκες κάτι”. Έχω δημοσιότητα», πρόσθεσε για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε.