«Ο Στάθης Μαντζώρος έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο», είπε ο Ηλίας Παλιουδάκης για την πορεία της υγείας του ηθοποιού

Σημειώνεται ότι ο καλλιτέχνης που έχει γνωστός από τον «Σασμό» δίνει μία μεγάλη μάχη μετά από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη
Στάθης Μαντζώρος
O Στάθης Μαντζώρος / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Στάθης Μαντζώρος συνεχίζει να δίνει μία μεγάλη προσωπική μάχη στο μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο του υπέστη πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο πλέον έχουν αρχίσει να δημιουργούνται χαμόγελα αισιοδοξίας στα αγαπημένα του πρόσωπα, καθώς η πορεία της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. 

Η οικογένεια του ηθοποιού, που αγαπήθηκε ευρέως μέσω της σειράς «Σασμός», βρίσκεται στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή. Ο Στάθης Μαντζώρος μέρα με την ημέρα είναι όλο και καλύτερα, όπως αποκάλυψε την Πέμπτη (11.12.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο γνωστός τραγουδιστής και φίλος του, Ηλίας Παλιουδάκης, ενώ η περιπέτεια της υγείας του μετρά πλέον 6 ολόκληρους μήνες.

«Πολύ συγκλονιστήκαμε μόλις μάθαμε το γεγονός αυτό. Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινώς σχεδόν ο γνωστός συνθέτης και φίλος μου, ο Νίκος ο Τερζής, μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε γενικότερα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μαθαίνουμε νέα. Και είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα και καλύτερα και χαιρόμαστε γι’ αυτό όλοι.

Του ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πράγματα, έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και νομίζω θα ‘ναι κοντά μας», δήλωσε ο Ηλίας Παλιουδάκης.

Σημειώνεται ότι ο Στάθης Μαντζώρος τον περασμένο Οκτώβριο μπήκε στο χειρουργείο για δεύτερη φορά μετά το εγκεφαλικό

