Ο Στέλιος Χανταμπάκης συνόδεψε την 9χρονη κόρη του στην πρώτη της μέρα στο σχολείο στην Μαδρίτη

Ο Στέλιος Χανταμπάκης συνόδευσε την 9χρονη κόρη του σε σχολείο στη Μαδρίτη στην πρώτη της μέρα στο σχολείο, σήμερα το πρωί, Δευτέρας (8/9/2025) και ανέβασε βίντεο στον λογαριασμό του στο instagram, για να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο Στέλιος Χανταμπάκης με την οικογένεια του μετακόμισαν πριν από ένα χρόνο μόνιμα στη Μαδρίτη, για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Εκεί, τα παιδιά του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη, έχουν ξεκινήσει την πορεία τους σε ποδοσφαιρικές ομάδες ανηλίκων, γνωρίζοντας από νωρίς τις πρώτες διακρίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στο βίντεο φαίνεται εκείνος να συνοδεύει την κόρη του στην πρώτη μέρα στο σχολείο γράφοντας από κάτω «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια! Τα καλύτερα και σε εσάς τους γονείς».

Ο πρώην παίκτης του Survivor είχε μιλήσει μαζί με την γυναίκα του στην κάμερα του Alpha και είχε σχολιάσει την απόφασή του να εγκαταλείψει την Ελλάδα, ξεκινώντας μια νέα ζωή με τα παιδιά του στην Ισπανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ζωή μας, κακά τα ψέματα, είναι τα παιδιά μας. Όπου δίνεται ευκαιρία στα παιδιά μας, θα είμαστε εκεί. Όπου πάνε τα παιδιά μας, εμείς θα ακολουθούμε όσο μπορούμε. Έχουμε προσαρμοστεί στην Ισπανία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ κοινό τρόπο ζωής και κλίμα. Απλά ακούμε ισπανικά. Μαθαίνουμε και μια νέα γλώσσα, είχαμε κάνει κάποια μαθήματα πριν φύγουμε και τώρα συνεχίζουμε. Σκοπός μας είναι να μείνουμε στην Ισπανία αρκετά χρόνια αλλά το μέλλον θα δείξει», δήλωνε η Όλγα Πηλιάκη.