Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγινε μέλος του κλειστού και σχεδόν μυθικού κλαμπ των EGOT μετά τη νίκη του στα Grammy

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κατέκτησε το πρώτο του βραβείο Grammy, μπαίνοντας σε ένα από τα πιο κλειστά και εμβληματικά «κλαμπ» του θεάματος: αυτό των καλλιτεχνών EGOT. Ο 79χρονος σκηνοθέτης είναι πλέον μόλις ο 22ος άνθρωπος στην ιστορία που έχει κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ τιμήθηκε με Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Μουσικής Ταινίας για το ντοκιμαντέρ «Music for John Williams».

Σε σκηνοθεσία του Λοράν Μπουζερό, η ταινία εξερευνά την επτά δεκαετιών καριέρα του Τζον Γουίλιαμς, του συνθέτη πίσω από μερικά από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά soundtrack όλων των εποχών. Ο Γουίλιαμς έχει γράψει τη μουσική για εννέα από τις 25 πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του αμερικανικού box office.

Η δημιουργική σχέση του Σπίλμπεργκ με τον Γουίλιαμς ξεκίνησε το 1974, με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο The Sugarland Express. Από τότε, οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν σχεδόν σε κάθε ταινία του Σπίλμπεργκ, με εξαίρεση μόλις πέντε έργα.

Την Κυριακή (01.02.2026), ο Σπίλμπεργκ δήλωσε ότι η διάκριση αυτή «σημαίνει τα πάντα» για εκείνον.

«Αυτή η αναγνώριση είναι βαθιά συγκινητική, γιατί επιβεβαιώνει κάτι που γνωρίζω εδώ και πάνω από 50 χρόνια: η επιρροή του Τζον Γουίλιαμς στον πολιτισμό και τη μουσική είναι ανυπολόγιστη και η τέχνη και η κληρονομιά του είναι ασύγκριτες. Είμαι περήφανος που συνδέομαι με την όμορφη ταινία του Λοράν», ανέφερε σε δήλωσή του.

Με αυτή τη διάκριση, ο Σπίλμπεργκ προστίθεται σε μια εμβληματική λίστα που περιλαμβάνει ονόματα όπως η Όντρεϊ Χέπμπορν, ο Μελ Μπρουκς, ο Έλτον Τζον και ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ.

Μόνο 22 άτομα έχουν καταφέρει να μπουν στο κλαμπ των EGOT. Άλλοι έξι – μεταξύ των οποίων ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς και η Λάιζα Μινέλι – απέκτησαν το καθεστώς EGOT μέσω τιμητικών διακρίσεων για το σύνολο της προσφοράς τους, όπως το Grammy Legend Award.

Το Grammy προστίθεται στα ήδη εντυπωσιακά βραβεία του Σπίλμπεργκ: τρία Όσκαρ, 12 Emmy και ένα Tony, το οποίο κέρδισε ως παραγωγός της επιτυχημένης παράστασης του Μπρόντγουεϊ A Strange Loop.

Πληροφορίες από Guardian