Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ξεκίνησε τα γυρίσματα νέας ταινίας επιστημονικής φαντασίας με την Έμιλι Μπλαντ

Μια νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας αναμένεται από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ τα γυρίσματα ξεκίνησαν ήδη στο Νιου Τζέρσεΐ με πρωταγωνίστρια την Έμιλι Μπλαντ.

Η Έμιλι Μπλαντ και ο Γουάιατ Ράσελ εθεάθησαν στο Μόντβιλ να γυρίζουν σκηνές από τη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζος Ο’Κόνορ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Κόλιν Φερθ και Ιβ Χιούσον.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, το σενάριο φέρεται να επικεντρώνεται κυρίως σε δύο χαρακτήρες πάνω σε μία ιστορία UFO, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του World of Reel.

Ο διάσημος σκηνοθέτης συνεργάζεται ξανά με τον Ντέιβιντ Κεπ, τον άνθρωπο πίσω από τα σενάρια μερικών από τα πιο εμβληματικά του έργα.

Παρά τις προσπάθειές του να μην αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για την πλοκή, ο Κεπ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «The Playlist», είπε ότι θα είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που θα θυμίζει τις κλασικές ταινίες του σκηνοθέτη, όπως το «Close Encounters of the Third Kind».

H πιο πρόσφατη κινηματογραφική δημιουργία του Σπίλμπεργκ ήταν το «The Fabelmans» το 2022.

Η Universal Pictures έχει ορίσει την πρεμιέρα της νέας ταινίας που φέρεται να έχει τον τίτλο «Disclosure», αν και αρχικά ήταν γνωστή ως «The Dish», στις 12 Ιουνίου 2026.